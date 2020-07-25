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- Pınar’ın katili, güvenlik nedeniyle Afyon’a nakledildi
Pınar’ın katili, güvenlik nedeniyle Afyon’a nakledildi
- İHA
- 25.07.2020 - 17:10
Üniversite öğrencisi Pınar Gültekin’in katil zanlısı Cemal Metin Avcı, güvenlik nedeniyle Adalet Bakanlığı’nın talimatı ile Muğla E Tipi Ceza İnfaz Kurumundan Afyon Yüksek Güvenlikli T Tipi Ceza İnfaz Kurumu’na nakledildi.
GÜVENLİK NEDENİYLE AFYON'A NAKLEDİLDİ
Adalet Bakanlığı’nın talimatı doğrultusunda alınan karar sonrası Cemal Metin Avcı iki gün önce kaldığı Muğla E Tipi Ceza İnfaz Kurumu’ndan Afyon’a götürüldü. Avcı’nın güvenlik nedeniyle Afyon’a nakledildiği öğrenildi.
Pınar’ın katili, güvenlik nedeniyle Afyon’a nakledildi VİDEO
KATİLİN EŞİ BOŞANMA DAVASI AÇMAYA HAZIRLANIYOR
Öte yandan, Cemal Metin Avcı’nın eşi Eda Avcı’nın da önümüzdeki hafta içinde avukatı kanalı ile boşanma davası açmaya hazırlandığı öğrenildi.
Eda Avcı’nın babası Haluk Karagün, kızının yaşanan olaylardan sonra ruh halinin iyi olmadığını belirterek, avukatı kanalıyla Pazartesi günü Muğla Adliyesi’ne boşanma dilekçesi vereceği öğrenildi.