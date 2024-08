Haber Merkezi

Türkiye'nin havada ve karada olduğu gibi denizdeki hakimiyeti de yerli ve milli atılımlarla gittikçe kuvvetleniyor.

Aksaz Tersanesi Komutanlığı Açılış ve Deniz Platformları Teslim Töreni, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın katılımıyla gerçekleştirildi.

Törenle birlikte Mavi Vatan'ın yeni gücü Pirireis Denizaltısı hizmete alındı.

YUNAN BASININDA GENİŞ YER BULDU

Düzenlenen açılış töreni Yunan basınında oldukça büyük bir yankı uyandırdı.

"Türkiye'nin deniz altı üstünlüğü stratejisi" olarak yorumlanan bu hamle Yunan basınında korkuya neden oldu.

Pirireis'in özelliklerinin yer aldığı haberlerde denizaltının stratejik önemine dikkat çekildi.

"DENİZ KUVVETLERİ'MİZİN İHTİYACI OLAN HER SİSTEM İÇİN BÜTÜN İMKANLARIMIZI SEFERBER ETTİK"

Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamaları Pirireis'le ilgili şunları söyledi:

Ordumuz için kritik öneme haiz Pirireis Denizaltımızı hizmete alıyor, Hızırreis Denizaltımıza bayrak çekiyor seyir testlerini başlatıyoruz.



Gemilerimizin inşaasında emeği geçen her bir kardeşime kalpten teşekkür ediyor TSK için hayırlara vesile olmasını diliyorum. Aziz şehitlerimizi rahmetle yad ediyorum. Kahraman gazilerimize ülkem ve milletim adına şükranlarımı arz ediyor Rabbim hepsinden razı olsun diyorum.



Deniz Kuvvetleri’mizin ihtiyacı olan her türlü platform ve sistemin tedariki için bütün imkanlarımızı seferber etmiş durumdayız. Projesi tamamlanan, yapımına başlanan, modernize edilen her bir gemi ile donanmamızı hedeflediğimiz seviyeye bir adım daha yaklaştırıyoruz.