'Piro Karker' kod adlı terörist Cimşit Demir, MİT operasyonuyla yakalandı

Avrupa'ya kaçış hazırlığı yapan PKK/KCK üyesi "Piro Karker" kod adlı Cimşit Demir, MİT'in operasyonuyla Irak'ın kuzeyinde yakalanıp Türkiye'ye getirildi.

Türkiye, sınır içi ve sınır ötesi harekatlarla terörle mücadelesini aralıksız sürdürüyor.

Sınır ötesinde TSK ile güvenliği sağlayan Milli Savunma Bakanlığı'nın yanında Milli İstihbarat Teşkilatı da (MİT), bölgedeki teröristleri yakalamaya yönelik çalışmalarına devam ediyor.

MİT, PİRO KARKER'İ YAKALADI

MİT, son olarak Irak'ın kuzeyinde yürüttüğü çalışmayla birlikte, kırmızı bültenle aranan Piro Karker kod adlı teröristi yakaladı.

TÜRKİYE'YE GETİRİLDİ

Avrupa'ya kaçış hazırlığında olduğu belirlenen Piro Karker kod adlı Cimşit Demir'in, MİT tarafından yakalanmasının ardından Türkiye'ye getirildiği belirtildi.

SON GÖREVİ SÖZDE BÖLÜK KOMUTANLIĞI

Terör örgütü PKK/YPG içerisinde son olarak Kandil'de sözde bölük komutanı olarak faaliyet yürüttüğü aktarılan Cimşit Demir'in 2009 yılında Ağrı’dan örgüte katıldığı ortaya çıktı.

PYD/YPG SAFLARINDA FAALİYET GÖSTERDİ

Demir'in, Tendürek Dağı kırsalında faaliyet yürüttükten sonra İran üzerinden Irak kuzeyine geçtiği, Irak kuzeyindeki örgütün Hakurk, Gare ve Kandil alanlarında faaliyet yürüttüğü belirlendi.

2014 yılında Kandil Yönetimi’nce yapılan görevlendirme kapsamında Irak kuzeyinden Suriye’ye geçen Demir, 1 yıl süreyle PYD/YPG saflarında faaliyet gösterdi.