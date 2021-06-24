Euro
10.3818
0.69%
Dolar
8.6785
0.45%
Altın
496.89
0.54%
Borsa
1.41
0.54%
Bitcoin
289.891
-1.42%
EXEN Coin
29.70
0.40%
29ºC
İstanbul
Bulutlu ve güneşli 29 C

    Pist onarımı tamamlandı: Diyarbakır Havalimanı uçuşa açılıyor

    Mayıs ayında başlatılan onarım çalışmalarının tamamlanmasıyla birlikte, ana pist yarın itibarıyla uçuşa açılacak.
    • DHA
    • 24.06.2021 - 13:55
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Pist onarımı tamamlandı: Diyarbakır Havalimanı uçuşa açılıyor

    Diyarbakır Havalimanı'nda yoğun uçuşlar nedeniyle ana pistte bozulmalar oluştu.

    Bu kapsamda mayıs ayında 8'inci Ana Jet Üs Komutanlığı'nda başlatılan ana pistin onarım çalışması, başarıyla tamamlandı.

    VALİLİKTEN AÇIKLAMA

    Valilikten yapılan yazılı açıklamada, daha önce duyurulduğu gibi sivil uçuşların 25 Haziran'da başlayacağı belirtilerek, "Askeri ve sivil uçuşlar için ortak kullanılan Diyarbakır Havalimanı'nda pist yenileme çalışmaları tamamlanmıştır. Milli Savunma ve Ulaştırma Bakanlığı koordinasyonunda artan sivil ve askeri uçuşlar nedeniyle meydana gelen bozulmaların onarımı için 24 Mayıs 2021'de tüm uçuşlara kapatılan ana pistteki çalışmalar, planladığı gibi 30 günde bitirilmiştir.

    Daha önce duyurulduğu gibi sivil uçuşlar 25 Haziran 2021’de başlayacaktır. Çalışmaların hedeflenen süre içerisinde bitirilmesi için destek veren Milli Savunma Bakanlığımız, Hava Kuvvetleri Komutanlığımız ve emeği geçen herkese teşekkür ederiz." denildi.

    Pist onarımı tamamlandı: Diyarbakır Havalimanı uçuşa açılıyor #1

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir