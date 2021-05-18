Pitbull Coin nedir? Pitbull (PIT) Coin hakkında merak edilenler..

Pitbull (PIT) Coin, kripto para piyasasına giren yeni coinler arasında yer alıyor. Pitbull ağının para birimi PIT'i satın alanların paralarına değer kattığı söyleniyor. Peki, Pitbull Coin nedir?

Bilindiği üzere DeFi sistemlerinin popülaritesinin artışına paralel olarak her geçen gün kripto paraya olan ilgi de artıyor.

Kripto para piyasasında her bir köpek cinsine özel token oluşturulmuş gibi görünüyor. Mart ayının sonlarına doğru piyasaya sürülen Pitbull (PIT) Coin de merak edilen kripto paralar arasında yer alıyor.

Sanal paralara ilgi duyan pek çok kişi, Pitbull Coin nedir, nasıl alınır? sorularına yanıt arıyor.

Peki, Pitbull Coin nedir? İşte Pitbull (PIT) Coin hakkında merak edilenler...

PITBULL (PIT) COİN NEDİR?

Pitbull (PIT) Token, grafik tasarımcılar, web geliştiricileri ve yazarlar gibi pek çok farklı sektör çalışanı tarafından el birliği ile geliştirilmiş olan kripto para birimidir. Pitbull platformunda hisse sahibi olmak amacı ile edinilen PIT Coin, piyasaya yeni giriş yapan bir token'dır.

Elon Musk’ın çabaları ile dünyada ses getiren DOGE’nin ardından benzer temalı bir çok kripto para piyasaya sürüldü. Bazıları popülerleşti ve adını duyurdu. PIT Coin de Dogecoin ile başlayıp SHIB ile devam eden "köpek sezonu"nun bir parçasıdır.

PİTBULL COİN NASIL ALINIR?

PIT Coin şu anda PancakeSwap, CoinTiger, IndoEx borsalarında işlem görmektedir.

Borsadan hesap açılışı yapılmalı ve ardından gelen KYC işlem adımları eksiksiz tamamlanmalıdır.

KYC işlemleri ardından hesaba para yatırılmalıdır. Borsanın "para yatır" sekmesinden bu işlem rahatlıkla gerçekleştirilir.

Borsadan PIT Coin paritesinin yer aldığı işlem sayfasına gidilir.

Bu bölümde güncel fiyattan veya tanımlanan uygun fiyattan PIT Coin alım meri girilir.

Emrin onaylanması ile birlikte sanal cüzdana gelen PIT Coin miktarı bu alanda saklanabilir. Daha güvenli saklama koşulları için donanım cüzdan da tercih edilebilir.

PİTBULL COİN YORUMLARI

Analistler, PIT Token'in gelecekte yatırımcılar tarafından tercih edilen bir kripto para birimi olabileceğine inanıyorlar. Ancak bunun için zaman gerektiğinin de altını çiziyorlar.

Analistlere göre PIT Token 2021 senesinde kendini tanıtma evresinin içinde yer alabilir. Analistler Dogecoin ile başlayan ve SHIB ile devam eden köpek temalı kripto para çılgınlığını bir parçasının da PIT Token olduğuna dikkat çektiler. Bu temadaki altcoinlerin kısa süre içinde hızlı değer kazanımı yapabildiklerine işaret ettiler.

Ancak 2021 senesinin köpek temalı kripto para birimlerinde Dogelon Mars (ELON)'un SHIB ardından en çok ilgi gören kripto para olduğunu ve PIT Token'in ondan bir adım geride kaldığını belirtiyorlar.

Bu açıdan PIT Token'in gelecekte değer kazanımını kayda geçirebileceğini, ancak proje kapsamında Elon Musk'ında yer aldığı ELON Token kadar yüksek ivmeli bir başarıya ulaşamayabileceğini düşünüyorlar.

PITBULL (PIT) COİN TOPLAM ARZI NE KADAR?

Toplam arzı 100 katrilyon olarak gözüken PIT’in bildirilen veriye göre, dolaşımdaki arzı 43 katrilyondur.