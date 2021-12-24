Gaziantep'te yaşadığı sitenin bahçesinde 2 pitbull cinsi köpeğin saldırısına uğrayan küçük Asiye'nin babası, yaşananları anlatırken gerçek suçluların dışarıda olduklarını söyledi.

Türkiye'de son dönemde artan köpek terörünün son örneği Gaziantep'te yaşandı.

4 yaşındaki Asiye Ateş, babası Hüseyin Ateş'in çalıştığı ve ailecek yaşadıkları sitenin önünde 2 pitbull cinsi köpeğin saldırısına uğradı.

Çığlıkları duyarak yardıma koşan komşularının kurtardığı Asiye, ağır yaralandı.

ASİYE'NİN YAŞAM MÜCADELESİ DEVAM EDİYOR

Köpeğin dişlerinin kafatasını deldiği, bir kulağını kaybeden küçük Asiye'nin yaşam mücadelesi ve hayati riski devam ediyor.

Diğer yandan olayla ilgili adli süreç de sürüyor.

Pitbull saldırısına uğrayan Asiye'nin babası konuştu VİDEO

ASIL SUÇLULAR DIŞARIDA

Ensonhaber'in edindiği bilgiye göre, olayla ilgili 6 kişi gözaltına alınıp 3 kişi tutuklanırken, köpeklerin asıl sahipleri dışarıda.

Yine Ensonhaber, köpeklerin sahibi olan site yöneticisi Mustafa Elibol ve Süheyla Kurçar'ın arasında bir ilişki olduğu, Elibol'un yönetici olduğu sitede 15 gayrimenkulünün bulunduğu bilgisine ulaştı.





TÜM ÇALIŞANLAR SİGORTASIZ ÇALIŞIYOR

Tutuklanan 2 kişi ise sitede sigortasız çalıştırılan çaycılar.

Ulaşılan bilgiye göre Elibol, çaycılardan suçu para karşılığında üstlenmelerini istedi.

Diğer yandan saldırıya uğrayan Asiye'nin babası da 15 yıldır sitede sigortasız çalışmaya devam ediyor.

BAŞKAN TAHMAZOĞLU, AİLENİN YANINDA

Türkiye'nin gündemine oturan olayla ilgili Gaziantep Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu ve talihsiz Asiye'nin babası Hüseyin Ateş konuştu.

Başkan Tahmazoğlu, aileye gerekli tüm desteğin verildiğini, olayın adli tarafının da takip edildiğini söyledi.

"ŞİKAYETLER GİZLENMİŞ"

Tahmazoğu, "Bu tür hayvanların site içerisinde insanlarla birlikte yaşamaması gerekiyor. Uzun zamandır şikayetler yapıldığı ve bunun gizlendiği bilgileri geldi. Asiye kızımız, Hüseyin Bey'in ve Zeynep Hanım'ın tek çocuğu. 11 yıl sonra dünyaya gelen bir çocuk. Şu an çocuğumuz yoğun bakımda. Kulağı kopmuş vaziyette ve sağ kulağı hiç duymayacak. Köpek dişlerini kafatasına geçirmiş. Kafatası parçalanmış, beynin enfeksiyon kapma riski var. Sürekli gözetim altında. Aile sitede çaycı olarak çalışıyor. Fakir bir aile. Aileye gereken her türlü desteği sağlıyoruz. Hukuki olarak da gereken işlemler yapılıyor." diye konuştu.

Adli süreç hakkında da bilgi veren Başkan Tahmazoğlu, "6 tane tutuklamaya sevk var, 3 tanesi tutuklanmış. Ama ailenin verdiği bilgiye göre esas köpek sahipleri tutuklanmadı. Bu konuyu mutlaka savcılık değerlendirecektir. " dedi.

ASİYE'NİN ACILI BABASI KONUŞTU

Acılı baba, kızının hayati tehlikesinin sürdüğünü söylerken adaletin yerini bulmasını istedi.

Köpeklerin asıl sahipleri Elibol ve Burçak'ın cezalandırılmasını isteyen Ateş, çevrede konuya ilişkin çok sayıda şikayet olduğunu, denetimler sırasında köpeklerin bodrum katlarda saklandığı bilgisini verdi.

Devlet yetkililerinin ve sağlık görevlilerinin yardımları için teşekkür eden Ateş, sokak köpekleri konusunda yetkililerin önlem almalarını istedi.

"KÖPEKLERİN SAHİPLERİ ELİNİ KOLUNU SALLAYARAK GEZİYOR"

Ateş, "Köpekler benim çalıştığım sitenin yöneticisinin ve sevgilisinin köpekleri. Bunlar dışarıda, suçsuz olan iki tane çaycı içeride. Köpeklerin gerçek sahipleri dışarıda geziyor. Asiye gibilerinin canı yanmasın. Ben adaletin yerine gelmesini istiyorum. Mustafa Elibol ve Süheyla Kurçar'ın yakalanıp hapse gitmesini istiyorum." ifadelerini kullandı.

"OLAY ANINDA TEMİZLİKTEYDİM"

Olay anına ilişkin bilgi veren baba, "Kızım oyun alanında oynarken, bakıcısı da köpekleri gezdirirken bir şey yapmazlar diye bırakıyor. O anda ikisi de benim kızıma saldırıyor. Ben o an temizlikteyim." dedi.