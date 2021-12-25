Pitbull saldırısına uğrayan minik Asiye konuştu

Gaziantep'te pitbulllar tarafından suratı parçalanan Asiye Ateş, Antalya'da sevk edildiği hastanede ilk kez konuşabildi. Asiye'nin ilk sözleri "Evime gitmek istiyorum" oldu.

Gaziantep'te 2 pitbull tarafından korkunç bir saldırıya uğrayarak hastanelik olan 4 yaşındaki Asiye'nin tedavisi, Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nde devam ediyor.

Hastane Başhekimi Yıldıray Çete, Asiye'yi çocuk yoğun bakım servisine yatırılmasının hemen ardından ziyaret etti.

EVİNİ İSTEDİ

Yanında annesi bulunan Asiye, Dr. Çete'ye "Eve gitmek istiyorum" ifadesini kullandı.

Gülümseyerek yanıt veren Dr. Çete de "Tedavilerinin tamamlanmasının ardından elbette eve gideceksin." diye konuştu.

"DURUMU BİRAZ DAHA İYİ"

Daha sonra hastane önünde açıklama yapan Başhekim Çete, "Annesi yanındaydı. Geldiğindeki durumuna göre bugün biraz daha iyi. Ağız yoluyla beslenmesi yapılıyor. Bu da iyi bir durum; hem genel sağlık durumu hem moral açısından artı sağlıyor.

"TEDAVİSİ TAMAMLANINCA EVİNE GÖNDERECEĞİZ"



Eve gitmek istediğini söyledi bana. Onu çok iyi anlıyorum, minik bir çocuk, eve gitmek isteyecektir. Tedavileri tamamlandıktan sonra minik Asiye sağlıklı bir şekilde evine gidebilir.

"HAFTA İÇİ DOKU NAKLİ SÜRECİ BAŞLAYACAK"

Pazartesi veya salı günü Prof. Dr. Ömer Özkan'ın muayenesinin ardından doku nakli süreci başlayacak." dedi.

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