Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin

DHA

Irak’ın kuzeyinde Pençe-Kilit Operasyon bölgesinde teröristlerin taciz ateşi sonucu şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Sefer Alan'ın cenazesi, Palu ilçesine bağlı Karasalkım köyüne getirildi.

Şehit Alan için İmam-ı Azam Camisi'nde gerçekleştirilen törende, şehidin Türk bayrağına sarılı naaşı katafalka konuldu.

Törene katılan şehidin ailesi ve yakınları gözyaşı döktü.

Öğle namazının ardından İl Müftüsü İrfan Üstündağ, cenaze namazını kıldırarak dua etti.

KÖY MEZARLIĞINDA DEFNEDİLDİ

Daha sonra şehit Alan'ın tabutu, askerler tarafından konulduğu top arabası ile kortej eşliğinde cenaze aracına alındı.

Palu ilçesine bağlı Karasalkım köyüne götürülen şehit askerin naaşı, köy mezarlığında defnedildi.

ACILI BABAYA ŞEHİT OĞLUNUN TÜRK BAYRAĞINA SARILI FOTOĞRAFI VERİLDİ

Törende Milli Savunma Bakan Yardımcısı Şuay Alpay, şehidin babası Hasan Alan'a Türk bayrağı ve fotoğrafını teslim ederek, "Rabb’im sabrınızı, dayanma gücünüzü arttırsın, zalimleri kahretsin inşallah. Bunların kökünü getireceğiz" dedi.

Törene, şehidin ailesi ve yakınlarının yanı sıra Vali Numan Hatipoğlu, AK Parti Elazığ Milletvekili Erol Keleş, 8. Kolordu Komutanı Tümgeneral Tamer Atay, Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, Elazığ Cumhuriyet Başsavcısı Aşkın Yeğin, Fırat Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fahrettin Göktaş, İl Emniyet Müdürü Adnan Karayel, İl Jandarma Komutanı Albay Alpaslan Doğan, kurumların ve siyasi partilerin temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.