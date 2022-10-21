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    Piyade Uzman Çavuş Cemil Yavaş şehit düştü

    Pençe-Kilit operasyonlarında yaralanan Piyade Uzman Çavuş Cemil Yavaş, tedavi gördüğü hastanede şehit oldu.
    • 21.10.2022 - 12:23
    • Güncelleme : 21.10.2022 - 12:25
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    Piyade Uzman Çavuş Cemil Yavaş şehit düştü

    Pençe-Kilit Operasyon bölgesinde 5 Ekim tarihinde yaralanarak hastanede tedavi altına alınan Ispartalı Piyade Uzman Çavuş Cemil Yavaş, bugün sabah saatlerinde şehit oldu.

    Şehidin naaşının, yarın Büyükgökçeli köyü meydanında öğle namazını müteakip kılınacak cenaze namazı sonrasında defnedileceği bildirildi.

    Valilik açıklama yaptı

    Konuyla ilgili Isparta Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, "İlimiz Merkez Büyükgökçeli köyü nüfusuna kayıtlı P.Uzm.Çvş. Cemil Yavaş, 05.10.2022 tarihinde Pençe-Kilit Operasyon Bölgesinde yaralanması nedeniyle sevk edildiği hastanede tedavi altında iken 21.10.2022 tarihinde şehit olmuştur.

    "Şehidimizin ailesinin, Isparta halkının ve milletimizin başı sağ olsun"

    Şehidimizin naaşı 22 Ekim 2022 Cumartesi günü öğle namazını müteakip Büyükgökçeli köyü köy meydanında kılınacak cenaze namazına müteakip defnedilecektir. Şehidimizin ailesinin, Isparta halkının ve milletimizin başı sağ olsun." denildi.

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