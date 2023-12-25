Piyade Uzman Çavuş Mehmet Serinkan ebediyete uğurlanacak Bölücü terör örgütü tarafından düzenlenen saldırıda şehit düşen 6 askerden biri olan Piyade Uzman Çavuş Mehmet Serinkan’ın naaşının, yarın memleketi Denizli’nin Tavas ilçesinde düzenlenecek törenle ebediyete uğurlanması bekleniyor.

İHA

Türkiye şehit ateşiyle kavruldu.

Irak’ın kuzeyinde bölücü terör örgütü tarafından yapılan saldırı sonucu Piyade Uzman Çavuş Mehmet Serinkan (32) şehit düştü.

Şehit Piyade Uzman Çavuş Serinkan’ın şehadet haberi, askeri yetkililer tarafından Denizli'nin Tavas ilçesine bağlı Yorga Mahallesi'nde yaşayan anne ve babası ile Pamukkale ilçesine bağlı Zeytinköy Mahallesi'nde oturan eşine ulaştırıldı.

Aileyi sakinleştirmeye çalıştılar

Şehidin evine Türk bayrağı asılırken, baba Ali ve anne Rabia Serinkan ile yakınlarını protokol üyeleri ve askeri yetkililer sakinleştirmeye çalıştı.

Şehidin eşi Çilem Serinkan’ın yaşadığı Pamukkale ilçesine bağlı Zeytinköy Mahallesi sakinleri, acılı haberi alınca üzüntüye boğuldu. Acılı eşin Zeytinköy Mahallesi’ndeki yaşadığı apartman Türk bayrağı ile donatıldı.

Şehit Serinkan'ın evinin önünde kurulan taziye çadırında Kur'an-ı Kerim ve dualar okunurken, Denizli Büyükşehir Belediyesi tarafından kurulan çadıra gelen vatandaşlar, aileye başsağlığı dileklerini iletti.

Şehitlik Mezarlığı'nda defnedilecek

Şehit Piyade Uzman Çavuş Serinkan'ın cenazesi, yarın Tavas ilçesindeki Şehitlik Mezarlığı'nda defnedilecek. Şehidin arkadaşlarıyla bir araçla giderken görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerin ise ne zaman çekildiği ve nereye gittikleri de bilinmiyor.

"Ateşin ne olduğunu biz birebir yaşıyoruz"

Duygu dolu sözlerle acısını paylaşan şehit Mehmet Serinkan’ın eşi Çilem’in ablası Neslihan Gezer, "Kelimelerin kifayetsiz kaldığı bir yerdeyiz. Kardeşimin evine nasıl bir ateş düştüğünü biz gördük ve yaşadık. Televizyonlarda görüyorduk şehit evine ateş düştü diye. Ateşin ne olduğunu biz birebir yaşıyoruz. Şehidimizin memleketine ulaşmasını bekliyoruz. Çok şükür yolda olduğunu öğrendik. Biz artık hiçbir şehit vermemeliyiz. İnşallah son şehidimiz olur." dedi.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)