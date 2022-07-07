Piyade Uzman Çavuş Muhammed Mustafa Koca şehit oldu

Pençe Kilit bölgesine teröristlerce açılan taciz ateşi sonucu yaralanan Muhammed Mustafa Koca, kaldırıldığı hastanede şehit düştü.

Pençe Kilit harekat bölgesinde bir kahraman askerimiz şehit düştü.

Üs bölgesine hain teröristlerce açılan taciz ateşi sonucunda 3 kahraman askerimiz yaralandı.

Hastaneye kaldırılan askerlerden Piyade Uzman Çavuş Muhammed Mustafa Koca, tüm müdahalelere rağmen şehit oldu.

MSB duyurdu

Milli Savunma Bakanlığı acı haberi , "Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah’tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır, yaralılarımıza da acil şifalar dileriz.'' şeklinde duyurdu"