Petrol
100.78
0.09%
Euro
17.6672
0.68%
Dolar
17.2917
0.44%
Altın
968.87
0.64%
Borsa
2412
0.15%
Bitcoin
354.240
2.15%
BTXN Coin
6.53
-2.39%
Bitexen
25ºC
İstanbul
Çok bulutlu 25 C

    Piyade Uzman Çavuş Muhammed Mustafa Koca şehit oldu

    Pençe Kilit bölgesine teröristlerce açılan taciz ateşi sonucu yaralanan Muhammed Mustafa Koca, kaldırıldığı hastanede şehit düştü.
    • Haber Merkezi
    • 07.07.2022 - 11:45
    • Güncelleme : 07.07.2022 - 11:53
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Piyade Uzman Çavuş Muhammed Mustafa Koca şehit oldu

    Pençe Kilit harekat bölgesinde bir kahraman askerimiz şehit düştü.

    Üs bölgesine hain teröristlerce açılan taciz ateşi sonucunda 3 kahraman askerimiz yaralandı.

    Hastaneye kaldırılan askerlerden Piyade Uzman Çavuş Muhammed Mustafa Koca, tüm müdahalelere rağmen şehit oldu.

    MSB duyurdu

    Milli Savunma Bakanlığı acı haberi , "Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah’tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır, yaralılarımıza da acil şifalar dileriz.'' şeklinde duyurdu"

    Piyade Uzman Çavuş Muhammed Mustafa Koca şehit oldu #1


    İlginizi Çekebilir

    Abdülhamid Han sondaj gemisi göreve hazırlanıyor! Türkiye'nin sondaj filosunun isimleri neler?
    Gündem

    Abdülhamid Han sondaj gemisi göreve hazırlanıyor! Türkiye'nin sondaj filosunun isimleri neler?

    Fenerbahçe'den 5 yıldız açıklaması
    Futbol

    Fenerbahçe'den 5 yıldız açıklaması

    Hobi olarak başladı şimdi günlük 300 USD kazanıyor
    CryptoTrader

    Hobi olarak başladı şimdi günlük 300 USD kazanıyor

    Görüş Bildir