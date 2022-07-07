Pençe Kilit operasyonunda çıkan çatışma sonucu, Piyade Uzman Çavuş Murat Yıldırım şehit olurken, 3 asker yaralandı.

Irak'ın kuzeyinde yürütülen Pençe Kilit operasyon bölgesinden acı haber geldi.

Hain teröristlerle çıkan çatışma sonucunda Piyade Uzman Çavuş Murat Yıldırım şehit düştü 3 personel ise yaralandı.

Milli Savunma Bakanlığı acı haberi twitter hesabından şu ifadelerle duyurdu;

"Yaralılar tedavi altında

"Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde 07 Temmuz 2022 tarihinde bölücü terör örgütü mensupları ile yaşanan çatışmada kahraman silah arkadaşımız Piyade Uzman Çavuş Murat Yıldırım şehit olmuş, 3 personelimiz yaralanmıştır. Yaralılarımız derhal hastaneye sevk edilerek tedavilerine başlanmıştır.

Aileye taziye iletildi

Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah’tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır, yaralılarımıza da acil şifalar dileriz."