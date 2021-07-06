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Piyasayı şaşırtan yükseliş! 6 Temmuz 2021 Bugün gram, çeyrek, yarım, tam altın ne kadar?

Piyasayı şaşırtan yükseliş! 6 Temmuz 2021 Bugün gram, çeyrek, yarım, tam altın ne kadar?

Yatırımcısının güvenli limanı olarak görülen altın, haftanın ikinci gününde de yükselişe geçti. Peki 6 Temmuz Salı altın ne kadar? Bugün gram, çeyrek, yarım ve tam altın kaç TL?