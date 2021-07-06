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    Piyasayı şaşırtan yükseliş! 6 Temmuz 2021 Bugün gram, çeyrek, yarım, tam altın ne kadar?

    Yatırımcısının güvenli limanı olarak görülen altın, haftanın ikinci gününde de yükselişe geçti. Peki 6 Temmuz Salı altın ne kadar? Bugün gram, çeyrek, yarım ve tam altın kaç TL?
    • Haber Merkezi
    • 06.07.2021 - 10:55
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    Piyasayı şaşırtan yükseliş! 6 Temmuz 2021 Bugün gram, çeyrek, yarım, tam altın ne kadar?

    Geçtiğimiz haftayı 490 lira civarında kapatan altın, yeni haftaya kritik bir sınırda başladı.

    6 Temmuz Salı itibari ile 500 sınırını aşan altın fiyatları yatırımcısının dikkatini üstüne topladı.

    Düğün sezonunun açılması ve yatırım amacıyla alış satışlar nedeniyle altın fiyatlarında yaşanan son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor.

    Gram altın fiyatında yaşanan iniş çıkışlar dikkat çekerken Altın ne kadar oldu? Bugün çeyrek, gram, yarım, tam altın ne kadar?" soruları araştırılıyor.

    İşte 6 Temmuz 2021 Salı altın fiyatlarında son durum...

    6 TEMMUZ 2021 GÜNCEL ALTIN FİYATLARI

    ALTIN ONS

    Altın ONS alış: 1.807,15

    Altın ONS satış: 1.807,43

    GRAM ALTIN FİYATI

    Gram altın alış: 502,29

    Gram altın satış: 502,38

    ÇEYREK ALTIN FİYATI

    Çeyrek altın alış: 813,00

    Çeyrek altın satış: 825,00

    CUMHURİYET ALTINI FİYATI

    Cumhuriyet altını alış: 3.251,00

    Cumhuriyet altını satış: 3.291,00

    YARIM ALTIN FİYATI

    Yarım altın alış: 1.627,00

    Yarım altın satış: 1.651,00

    REŞAT ALTIN FİYATI

    Tam altın alış: 3.283,47

    Tam altın satış: 3.323,95

    22 AYAR BİLEZİK

    22 Ayar bilezik satış: 455,67

    22 Ayar bilezik alış: 458,03

    Piyasayı şaşırtan yükseliş! 6 Temmuz 2021 Bugün gram, çeyrek, yarım, tam altın ne kadar? #1

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