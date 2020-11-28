PKK, Avrupa’da koronavirüs bahanesiyle yardım parası topluyor

Terör örgütü PKK’nın, koronavirüs salgınını kullanarak Avrupa’nın birçok ülkesinde yardım kampanyası adı altında para topladığı öğrenildi.

Terör örgütü PKK, Türkiye’nin başarılı operasyonları nedeniyle uyuşturucu, insan kaçakçılığı gibi yasa dışı yollardan sağladığı gelirleri kaybetti.

Bununla birlikte örgüt, sözde insani yardım kampanyaları ile Avrupa ülkelerinde para toplamaya başladı.

REKLAMI DA VAR

Güvenlik kaynakları, terör örgütünün yan kuruluşu olan Almanya merkezli sözde Kürt Kızılayı Derneği Heyva Sor A Kurdistan üzerinden koronavirüs salgınını gerekçe göstererek kampanya başlattığını duyurdu.

Kampanyanın reklamları ise terör örgütü PKK’ya yakınlığıyla bilinen haber sitesinde yayınlandı.

2.3 MİLYON EURO TOPLAMAYI AMAÇLIYORLAR

Güvenlik uzmanları, terör örgütünün bu kampanyayla 2.3 milyon euro toplamayı hedeflediğini belirtiyor.

Toplanacak parayla solunum cihazı alınacağı iddia edilse de, gerçekte örgüte aktarılacağı değerlendirilmesi yapılıyor.

ÖRGÜT OLDUĞU BİLİNSE DE İZİN VERİLİYOR

PKK’nın, Almanya başta olmak üzere AB ülkelerinde terör örgütü olarak kabul edilmesine rağmen, bu gibi sözde yardım kampanyalarına izin veriliyor.

2019 yılında Die Partei adlı Alman siyasi partisinin de Heyva Sor A Kurdistan’a 250 bin euro bağış yaptığı biliniyor.