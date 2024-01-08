Teröristbaşı Murat Karayılan'ın annesi hayatını kaybetti DEM Parti Şanlıurfa Milletvekili Ömer Öcalan, PKK terör örgütü elebaşlarından Murat Karayılan'ın annesi Hadle Karayılan'ın öldüğünü duyurdu. Öcalan'ın paylaşımını farklı bir isim üzerinden yapması ise dikkat çekti.

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Mehmetçik'in nefesini ensesinde hisseden PKK'nın teröristbaşı Murat Karayılan ile ilgili bir gelişme yaşandı.

Terörist Karayılan'ın annesi Hadle Karayılan'ın hayatını kaybettiği öğrenildi.

Hadle Karayılan’ın ölüm haberini, DEM Parti Şanlıurfa Milletvekili Ömer Öcalan duyurdu.

Öcalan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Birecik Belediyesi meclis üyemiz Bozan Karayılan’ın annesi Hadle Karayılan vefat etmiştir. Sayın Karayılan ailesine başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun.” dedi.

Terörist Karayılan'ı gizlemeye çalıştı

Öcalan'ın paylaşımını, Murat Karayılan'ı gizleyerek Birecik Belediyesi DEM Parti meclis üyesi olan Bozan Karayılan üzerinden yapması ise dikkatlerden kaçmadı.

Hedle Karayılan’ın cenazesinin, Birecik’teki Konak köyünde toprağa verileceği kaydedildi.

Öcalan'ın paylaşımı sonrası DEM Partili isimlerden de çeşitli taziye mesajları yayınlandı.

Sosyal medyada tepki gösterildi

Öte yandan terörisbaşı Abdullah Öcalan'ın yeğeni olan Ömer Öcalan'a, yaptığı paylaşım sonrası kısa sürede tepki yağdı.

Sosyal medya kullanıcıları, böyle bir milletvekilinin TBMM çatısı altında olmaması gerektiğini belirtti.