PKK elebaşı Mustafa Karasu’dan Kılıçdaroğlu'nun adaylığına destek Eli kanlı terör örgütü PKK'nın elebaşı Musafa Karasu, Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu için HDP'ye seslenerek " Ortak hareket edin, Erdoğan gidicidir" ifadelerini kullandı.

Türkiye, 2023 seçimlerine giderken Millet İttifakı destek avında.

Kemal Kılıçdaroğlu, bir oy daha kazanabilmek için yöneldiği HDP ile görüşme gerçekleştirecek

6'lı masanın gizli ortağı olarak bilinen HDP son olarak, destek için Kılıçdaroğlu'na şartlarını sundu.

PKK'nın siyasi ayağı olan HDP'nin şartları arasında sınır ötesi operasyonların durdurulması, kayyum atamalarının kaldırılması maddeleri yer aldı...

Bu kez de gözler, PKK'ya çevrildi.

PKK elebaşı Mustafa Karasu'dan, Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığına destek geldi.

Terörist Karasu, Millet İttifakı'nın bir yıla yakındır çalıştığını, ve AK Parti iktidarına karşı politika yürüterek ilgi odağı olduğunu söyledi.

"Millet İttifakı, toplumda umut yarattı"

Karasu'nun konuşması şu şekilde devam etti;

Millet İttifakı bir yıla yakındır çalışıyordu. Özellikle AK Parti ve MHP iktidarınından halk bıktığı için. Askeri darbeler döneminden daha fazla bir savaş var. Bu durumda 6'lı masaya ilgi oldu. Bu durumu değerlendirerek AK Parti ve MHP'nin iktidarına karşı bir politika yürüterek toplumda umut yarattı.

"Sanki sınırda Türkiye'ye herkes savaş açmış"

Depremde ortaya çıkan durumun hesabının sorulması lazım. Asker niye depreme koşmadı diyorlar. Diyor ki sınırları bırakacak mıyım yani? Sanki sınırda Türkiye'ye herkes savaş açmış, sen savaş açtın sen saldırıyorsun. Zaten söylüyor, tek bir terörist kalmayana kadar devam edeceğim diyor. Savaşta ısrar edecek yani savaş ne zaman bırakılır Türkiye demokratikleşince.

"Türkiye'ye demokrasi gelecekse emek ve özgürlük ittifakından gelecek"

Emek özgürlük ittifakı çok önemli. Türkiye'deki demokrasi mücadelesinin motorudur. Türkiye'deki soykırımdaki politika kırılırsa bu savaş bırakılır. Türkiye'ye bir demokrasi gelecekse, emek ve özgürlük ittifakının gücünden gelecek. Şu da bir gerçek, AK Parti ve MHP'ye karşı en büyük mücadeleyi de biz verdik. AK Parti ve MHP iktidarı yıprandıysa bu konuda emek özgürlük ittifakının yapacağı, AK Parti iktidarını düşürmek, demokrasinin önünü açmak.

"Ortak hareket ederlerse Erdoğan gidicidir"