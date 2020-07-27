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    PKK elebaşı Salih Müslüm'ün yeğeni Dalya Müslüm adliyede

    Terör örgütü PKK/PYD'nin elebaşlarından olan Salih Müslüm'ün ikna çabalarıyla teslim olan yeğeni Dalya Müslüm adliyeye sevk edildi.
    • AA
    • 27.07.2020 - 10:56
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    PKK elebaşı Salih Müslüm'ün yeğeni Dalya Müslüm adliyede

    PYD/PKK'nın eski lideri Salih Müslüm'ün, 'Viyan Şervan' kod adlı yeğeni Dalya Mahmut Müslüm, 15 Temmuz tarihinde ikna çalışmaları sonucunda teslim olmuştu.

    Mersin Emniyet Müdürlüğüne teslim olan terör örgütü elebaşılarından Salih Müslüm'ün 21 yaşındaki yeğeni Dalya Müslüm'ün sorgusu 12 gün sürdü.

    ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

    Geniş güvenlik önlemleri altında sağlık kontrolü için Mersin Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürülen Müslüm, sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.

    SAVCILIKTA İFADE VERECEK

    Mersin Adliyesi'ne getirilen Dalya Mahmut Müslüm, savcılıkta ifade verecek.

    PKK elebaşı Salih Müslüm'ün yeğeni Dalya Müslüm adliyede ViDEO

    PKK elebaşı Salih Müslüm'ün yeğeni Dalya Müslüm adliyede #1

    PKK elebaşı Salih Müslüm'ün yeğeni Dalya Müslüm adliyede #2

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