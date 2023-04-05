PKK kanalına konuşan HDP'li Nuray Özdoğan, Anayasa'yı hedef aldı PKK yayın organına açıklamalarda bulunan HDP'li Nuray Özdağ, "Türkçe'yi tek dil kabul eden, Türklüğü tek ulus olarak kabul eden bir anayasayla ilerlemek mümkün değil."dedi.

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Türkiye, 14 Mayıs'ta sandık başına gitmeye hazırlanıyor.

Seçimlere haftalar kala siyaset arenası hiç olmadığı kadar hızlı..

Cumhur İttifakı'nda aday Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olurken, Millet İttifakı'nın adayı olarak da Kemal Kılıçdaroğlu'nun ismi açıklandı.

Kılıçdaroğlu'nun adaylığını istemeyen Meral Akşener ise masadan kalktı ancak birkaç gün sonra Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'ın Cumhurbaşkanı Yardımcılığı koşuluyla tekrardan oturdu.

Bu dakikalardan sonra ise her şey görünür olmaya başladı.

Kemal Kılıçdaroğlu, adaylığını masaya kabul ettirdikten sonra hemen HDP ile diyaloğa başladı.

6'lı masanın gizli ortağı konumunda bulunan HDP ise bu ilgi sonrası ilk kez masadaki varlığını gösterdi.

Kılıçdaroğlu'nu destekleyen HDP ise PKK'nın yayın organlarına çıkarak konuşmaya başladı.

Bunlardan biri de HDP'li Nuray Özdoğan oldu.

HDP'den Anayasa'nın ilk 4 maddesi değiştirilsin önerisi

CHP’nin kuruluş felsefesinde yer alan, anayasanın değiştirilemez ilk dört maddesine değinen Özdoğan, bu Anayasa'yla ilerlemenin mümkün olmadığını ve değiştirilmesi gerektiğini savundu.

"Türklüğü tek ulus olarak kabul eden bir Anayasa'yla ilerlemek mümkün değil"

"Öncelikle sadece Meclis'te de değil, tüm halkı temsil eden kesimlerle görüşülmeli" diyen Özdoğan, şu ifadeleri kullandı:

Talepler ortaya çıkmalı, bunun tartışma süreci başlatılmalı. Zaten başladığı anda Türkiye'deki bu ihtiyacın ne kadar acil ve önemli olduğu anlaşılacaktır. Bugün birçok maddesine dokunamadığımız, Türkçe'yi tek dil kabul eden, Türklüğü tek ulus olarak kabul eden bir Anayasa'yla ilerlemek mümkün değil.



Artık bunun tıkandığı bir aşamaya geldiğini rejim de tespit etmeli, herkes tespit etmeli. Bunun için beklenecek bir zaman Türkiye için yok.