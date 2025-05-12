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PKK kendisini feshetti: Diyarbakır'da halaylar çekildi

PKK kendisini feshetti: Diyarbakır'da halaylar çekildi PKK'nın kendisini feshetmesi sonrası Diyarbakır'da halaylar çekilmeye başlandı. Mutlu olduklarını belirten vatandaşlar, birlik ve beraberlik mesajı verdi.