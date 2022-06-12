PKK sempatizanları İstanbul'da yürüyüş yaptı

PKK sempatizanları İstanbul'da yürüyüş yaptı

PKK terör örgütü sempatizanları Kadıköy'de PKK terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan ve örgüt lehine sloganlar attı.

Türk Silahlı Kuvvetleri yurt içinde ve sınır ötesinde PKK terör örgütü yuvalarını vurdukça ses yurt içindeki sempatizanlarından geliyor.

Günler öncesinden PKK sempatizanları terör örgütü elebaşı bebek katili Abdullah Öcalan'a destek için Gemlik Yürüyüşü adını verdikleri bir organisazyon çağrıları yapmaya başladı.

Kadıköy'de toplanıp Öcalan sloganları attılar

Çağrılar sonrasında bugün İstanbul'un Kadıköy ilçesinde bir araya gelen terör sempatizanları PKK elebaşı Abdullah Öcalan lehine sloganlar attı.

PKK sempatizanları İstanbul'da yürüyüş yaptı VİDEO

HDP'li vekiller de yürüyüşe katıldı

Gruba HDP'li vekiller de eşlik etti. Gruba polis müdahale ederken o anlar kameralara yansıdı.

Sosyal medyada yayınlanan görüntülere tepki yağdı.