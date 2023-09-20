PKK, Sezgin Tanrıkulu'na destek vermeyen muhalefeti eleştirdi Terör örgütü PKK'nın elebaşlarından Mustafa Karasu, TSK'ya yönelik tepki çeken ifadeler kullanan Sezgin Tanrıkulu'na hem partisinin hem de muhalefetin sahip çıkması gerektiğini söyledi.

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CHP'nin Diyarbakır milletvekili Sezgin Tanrıkulu, geçtiğimiz günlerde yeni bir skandala imza attı.

Daha önce İHA ve SİHA'ların terörle mücadelede kullanılmasını eleştiren Tanrıkulu, bu kez Türk Silahlı Kuvvetleri'ne iftira attı.

Tanrıkulu, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin 15 köylüyü helikopterden attığı, köyleri yaktığı ve bombaladığını öne sürdü.

TSK'ya yönelik skandal ifadeler kullandı

Türk Silahlı Kuvvetleri'ni sorgulayacaklarını da dile getiren Tanrıkulu, "Türk Silahlı Kuvvetleri'nin yaptığı her şey eleştiriden azade değil, bizler milletvekiliyiz. Bunları sorgularız. TSK üzerinden bu tür şaibelerin kalkması amacıyla bunu sorarız." dedi.

Tanrıkulu'nun tepki çeken ifadelerinin ardından soruşturma başlatıldığı açıklandı.

Yaşananların ardından hain terör örgütünün sözde PKK/KCK Yürütme Konseyi Üyesi Mustafa Karasu, Tanrıkulu'nun ifadeleriyle ilgili konuştu.

Terörist başı Karasu, Tanrıkulu'na destek istedi

Terör örgütünün yayın organına konuşan Karasu'ya, "CHP Milletvekili Sezgin Tanrıkulu’nun sadece AİHM’in bir kararını basında dile getirmesi Türkiye’de tabiri caizse kıyameti kopardı. Tanrıkulu faşist güruh tarafından linç edilmesine karşı kendi partisinden bir sahiplenme gerçekleşmedi. Muhalefetten de ciddi bir tepki ortaya çıkmadı. Bu durumu nasıl ele almak gerekiyor?" sorusu yöneltildi.

Terörist Karasu, muhalefeti ve CHP'yi Tanrıkulu'na sahip çıkmadıkları için eleştirdi.

"Sağlam duruş sergilemelerini öneriyoruz"

Sezgin Tanrıkulu'na destek olunması gerektiğini söyleyen Karasu, "Türk devletinin gerçekliğini kavramamışlar. Biz onlara Türk devlet gerçekliğini daha doğru kavramalarını ve sağlam duruş sergilemelerini öneriyoruz." dedi.

Karasu, konuyla ilgili şunları söyledi: