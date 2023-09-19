PKK tarafından kaçırılan çocuklar için sesler yükseliyor: Bir aile daha nöbete katıldı Dağa kaçırılan çocukları için HDP İl Başkanlığı binası önünde başlatılan eyleme katılan aile, evladına seslendi. Gözü yaşlı anne, "Evimizde huzur, neşe yok Muhammed" diyerek oğluna seslendi.

Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin

AA

Yurdun güneyindeki aileler evlat nöbetinde...

Dağa kaçırılan çocukları için HDP il binası önünde oturma eylemi yapan Diyarbakır anneleri, evlatlarına kavuşmak istiyor.

Yaşadıkları mağduriyetten HDP'yi sorumlu tutan ailelerin 3 Eylül 2019'da başlattığı oturma eylemi, bin 478'inci güne ulaştı.

Eyleme bir aile daha katıldı

Ağrı'da 2015 yılında 16 yaşında dağa kaçırılan oğulları Muhammed için İstanbul'dan gelen anne Aynur ve baba Ferman Kılıçaslan da oturma eylemine dahil oldu.

Anne Kılıçaslan, gazetecilere yaptığı açıklamada, evlatlarının Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde lise birinci sınıfta okuduğu sırada dağa kaçırıldığını anlatarak, oğlunun okul formasını yanında getirdiğini söyledi.

"Evimizde huzur, neşe yok"

Evladını çok özlediğini dile getiren anne Kılıçaslan oğluna, "Oğlum seni çok seviyoruz. Gel korkma canım Muhammed'im, seni bekliyoruz. Evimizde huzur, neşe yok Muhammed." diye seslendi.

"8 senedir perişanız"

Baba Kılıçaslan ise çocuğunu çok özlediğini ve hiçbir zaman onun peşini bırakmadığını aktararak, "HDP ve PKK'dan oğlumu istiyorum. Oğlum gel devletimize teslim ol. Eğer birazcık vicdan varsa oğlumu bırakın. Evladım gelsin. Oğlum, 8 senedir perişanız. Gece gündüz huzurumuz yok." ifadelerini kullandı.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)