PKK tarafından kaçırılan kızı Gamze Laçin için İzmir’den Ankara’ya yürümeye başlayan baba Mehmet Laçin, yürüyüşünü tamamladı. Laçin, “HDP hazine yardımlarıyla çocukları dağa gönderiyor" dedi.

Diyarbakır’da kızı Gamze Laçin için evlat nöbetine katılan baba Mehmet Laçin, rahatsızlığı nedeniyle İzmir’e dönmek zorunda kaldı.

Evladını PKK’dan geri isteyen baba, eylemine İzmir’de devam etti. İzmir’de HDP’nin il binası önünde eylem yapan baba Mehmet Laçin, kızı için Gamze için Ankara’ya yürüme kararı aldı.

“HDP dağa kaçırdığın evladımı geri ver" yazılı tişört giyen acılı baba, elinde kızının fotoğrafı ve sırtına astığı Türk bayrağı ile günler süren yürüyüşünü bugün tamamladı.

Laçin bugün, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin (TBMM) önüne geldi.

“DAYISI HDP ÜYESİ”

Eşinin verdiği mücadelede yanında olmadığını belirten Mehmet Laçin, kızının kaçırılmasına ilişkin şu açıklamalarda bulundu:

“Benim evladım Kocaeli’de annesiyle beraber dayısının evindeyken haber aldım okula devam etmediğini. Çıktım gittim, annesinin yanında değil, dayısı annesini baskı altına almış. Dayısı HDP üyesi. Günlerce aradım HDP il binasında buldum.





“KIZIMI VERMEDİKLERİ GİBİ DARBEDİLDİM"

Kızımın elinden tuttum çıkarmak istedim. HDP il binasından engel oldular, vermediler. Dönemin il başkanı talimat verdi, ben darbettiler. Kızımı vermedikleri gibi darbedildim. Darbedildiğime dair mahkeme kararım var. Kızımı zorla aldılar elimden.

PKK tarafından kaçırılan kızı için İzmir'den Ankara'ya yürüdü VİDEO



“4 SENE SONRA GÖTÜRDÜLER DAĞA”

Kızımı gönderen kişinin itirafıdır. Ben o acıyla sağlığım bozuldu. Bir ümit mücadeleye devam ettim. Kızım benim elimden alındığında 14 yaşında filandı, şu anda 28 yaşında. Kızım elimden alındıktan 4 sene sonra götürdüler dağa. Devlet şefkati ve devlet gücüne güvenerek kızımın kurtarılması için derdimi Meclis’e anlatmak için buradayım.





“HDP ALDIĞI HAZİNE YARDIMI İLE ÇOCUKLARI DAĞA GÖNDERİYOR”

Yavrumu bu zalimlerin, hainlerin elinden kurtarmak için sesimi duyurmaya geldim. Burada şu anda Meclis’in önünde konuşma yapıyorum. Meclis’in önünde açıklama yaparım, mutlaka devlet büyükleri sesimi duyacaktır. HDP aldığı hazine yardımı ile bizim çocukları alıp dağa gönderiyor.

“BENİM KIZIMI ÖZ DAYISI VERDİ”

PKK’yı HDP yönetiyor. Bu bir gerçektir. Bunları takip ediyorum. Benim kızımı öz dayısı verdi. Elazığlı bir bayan, 'Senin kayınbiraderin HDP ile anlaştı, senin kızını HDP’ye verdi' dedi. Kızımı dağa gönderdikten sonra Diyarbakır’da tanıdığı olmadığı halde Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi’nde işe girdi. Olan benim evladıma oldu. Sağlığım bozuldu, unutamıyorum. Bayram bana yok.

“PAZARLIK KARŞILIĞINDA VERİLDİ”

Eşimin bundan haberi var. Eşime Diyarbakır’da nöbete başlayıp seslendim, 'Burada yüzlerce anne var. Senin de kızın. Bir gün burada görün, evladımı istiyorum de.' Pazarlık karşılığında verildi, gelemez."