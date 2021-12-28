PKK yıktı, devlet yaptı: Sur ilçesindeki binalar yenilendi

Diyarbakır'da terörden zarar gören çok sayıda ev, devletin desteğiyle yeniden inşa edilerek ailelere teslim edildi.

Terör örgütü PKK, yıllar önce Diyarbakır Sur ilçesinde hakimiyet kurarak bölgeyi adeta yerle bir etti.

İlçenin 6 mahallesinde yaklaşık 7 bin ev, hain teröristler yüzünden zarar gördü.

Ancak PKK'nn bölgedeki varlığı çok uzun sürmedi.

Mehmetçik'in kararlı mücadelesi sayesinde Sur ilçesi terörden arındı.

Bunun üzerine harekete geçen devlet, kullanılamaz haldeki evleri yeniden inşa edip, sıcak bir yuvaya dönüştürdü.

"VATANDAŞLARIMIZ EVLERİNE KAVUŞTU"

Sur İlçe Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Abdullah Çiftçi, 2015 yılında Sur’un çok büyük bir yıkıma uğradığını hatırlatarak “Bu mahallelerin tamamı adeta yok edilmişti. Tabii çatışma sürecinin sona erdiği tarihten itibaren Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın önderliğinde ve talimatlarıyla Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımız Diyarbakır Valiliği, Büyükşehir Belediyesi, Sur Kaymakamlığı ve Sur Belediyesi el birliğiyle bu bölgenin ayağa kaldırılması, vatandaşlarımızın evlerine kavuşması noktasında yoğun bir gayret ortaya konuldu. Bunun neticesinde bugüne kadar sur içerisinde yapılan 506 konuttan 379’u kurayla hak sahiplerine teslim edildi ve vatandaşlarımız bu evlerine yerleşmeye başladılar.” dedi.

Terör örgütü PKK yıktı, devlet yaptı

"HEPSİ DİYARBAKIR MİMARİSİNE UYGUN YAPILDI"

Sur ilçesinin Diyarbakır'a hizmet edecek önemli bir cazibe merkezine dönüşmesi noktasında bir gayret olduğunun altını çizen Çiftçi, “Bu evlerin tamamı müstakil yapılı Diyarbakır mimarisine uygun Diyarbakır evleri, Avlulu Diyarbakır evleri olarak yapılmış. Diyarbakır'ın tarihine, kültürüne, mimarisine, değerlerine uygun bir şekilde inşa edilmiş evler ve vatandaşlarımız da bu evlere severek oturacaklar. Diyarbakır'ın kültürünü, tarihini, medeniyetini sürdürmeye devam edecekler. Tabii sadece buradaki vatandaşlarımız değil, bu süreçten etkilenen bütün vatandaşlarımızın hak kaybına uğrayan, evleri zarar gören bütün vatandaşların mağduriyetleri önemli oranda giderildi.





"YENİ EVLERİNDE HUZURLA OTURACAKLAR"

Burada olan vatandaşlarımız, Alipaşa'daki vatandaşlarımız hepsi önceki evlerinden çok çok daha güzel bir şekilde ve tamamının huzur içerisinde oturabilecekleri, güven içerisinde oturabilecekleri hem Sur'a hem Diyarbakır'a değer katacak, bu mahallelerimize huzur içerisinde inşallah yaşamlarını devam ettirecekler. Ben, bütün ailelerimize evlerinin hayırlı olmasını diliyorum. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da yanlarında olmaya ve bütün sorunlarını çözmeye gayret edeceğiz.” diye konuştu.