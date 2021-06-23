PKK'dan HDP'ye destek: İktidar olun sizin arkanızdayız

PKK'lı terörist elebaşı Duran Kalkan, HDP'nin iktidara talip olması gerektiğini belirterek "PKK sizi destekleyecek" mesajı yolladı.

Terör örgütü PKK elebaşlarından Duran Kalkan, yayınladığı videoyla HDP'ye bir kez daha destek verdi.

Sözleriyle HDP'ye yol haritası çizen Kalkan, HDP'nin iktidar olması gerektiğini belirtti.

Terörist elebaşısı Kalkan, "Türkiye'yi HDP yönetebilir. Şu an bu durumlar da ortaya çıktı. Bütün yönetim HDP'ye devredilmelidir. HDP yönetimi istemelidir." ifadelerini kullandı.

"PKK OLARAK DESTEK VERİRİZ"

Türkiye'de HDP'nin kapatılmasının değil, yönetim olmasının tartışılması gerektiğini vurgulayan Kalkan, "HDP'nin nasıl yönetim olacağı tartışılmalı. Yönetime nasıl geleceği, kimlerle yönetimi nasıl paylaşacağı tartışılmalı. Biz PKK olarak destek veririz." şeklinde konuştu.

KILIÇDAROĞLU: HDP'Yİ TERÖRLE BAĞLANTILANDIRMAK DOĞRU DEĞİL

Dün, CHP Genel Başkanı Kemaş Kılıçdaroğlu da partisinin grup toplantısında, PKK'nın siyasi uzantısı HDP hakkında açılan kapatma davasına karşı çıkarak şu ifadeleri kullandı;

"Siyasi partileri kapatmak, onları farklı şekillerde topluma tanıtmak ya da terör örgütleriyle onları bağlantılandırmak asla doğru değil. Varsa böyle bir şey devletin savcısı, hakimi devreye girer ama bu iş bir siyasi talimatla yapılırsa o doğru değil. Haksızlık kime yapılırsa yapılsın, kimin için olursa olsun haksızlığa karşı çıkmak insan olarak bizim görevimizdir. Demokrasilerde en büyük hakem halktır, millettir."





PKK'dan HDP'ye çağrı: İktidar olun sizin arkanızdayız VİDEO



