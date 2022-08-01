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    PKK'dan kaçan 1 terörist daha ikna yoluyla teslim oldu

    İkna çalışmaları neticesinde PKK terör örgütünden kaçan 1 terör örgütü mensubu daha güvenlik güçlerine teslim oldu. 2022 yılında teslim olan örgüt mensubu sayısı 63'e yükseldi.
    • 01.08.2022 - 12:26
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    PKK'dan kaçan 1 terörist daha ikna yoluyla teslim oldu

    Güvenlik güçleri, yurt genelinde ve sınır bölgelerinde terör örgütüyle mücadelesini sürdürüyor.

    Mehmetçik'in indirdiği ağır darbelerle yurt içindeki sayıları tarihin en düşük seviyelerine inen PKK örgütü mensupları teslim olmaya devam ediyor.

    Suriye'de faaliyet yürüten terörist teslim oldu

    İçişleri Bakanlığı, ikna çalışmaları sonucu Suriye'de faaliyet yürüten bir PKK'lının daha teslim olduğunu duyurdu.

    Yapılan açıklamada, Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı tarafından yürütülen çalışmada 2015 yılında örgüte katılan teröristin teslim olmaya ikna edildiği aktarıldı.

    2015 yılında örgüte katıldı

    PKK/KCK terör örgütüne 2015 yılında katılan ve Suriye’de faaliyet gösteren terör örgütü mensubu, Mardin/Nusaybin sınırında güvenlik güçlerine teslim oldu.

    2022'de teslim olan terörist sayısı 63 oldu

    İHA'nın aktarımına göre; Öte yandan 2022 yılı içerisinde PKK/KCK terör örgütünden kaçarak ülkemize teslim olanların sayısı 63’e ulaştı.

    PKK dan kaçan 1 terörist daha ikna yoluyla teslim oldu #1


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