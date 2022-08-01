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PKK'dan kaçan 1 terörist daha ikna yoluyla teslim oldu

PKK'dan kaçan 1 terörist daha ikna yoluyla teslim oldu

İkna çalışmaları neticesinde PKK terör örgütünden kaçan 1 terör örgütü mensubu daha güvenlik güçlerine teslim oldu. 2022 yılında teslim olan örgüt mensubu sayısı 63'e yükseldi.