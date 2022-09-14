PKK'dan kaçan 2 örgüt üyesi teslim oldu

PKK terör örgütünden kaçan 2 terör örgütü mensubu, güvenlik güçlerine teslim oldu.

Jandarma Genel Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen ikna çalışması bir kez daha olumlu sonuçlandı.

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan duyuruya göre, PKK terör örgütünden kaçan 2 terör örgütü mensubu, güvenlik güçlerine teslim oldu.

Teslim olan örgüt mensuplarının 2014 ve 2022 yılında terör örgütüne katıldıklarını, Irak ve Suriye'de faaliyet yürüttükleri tespit edildi.

Teslim olan PKK'lı sayısı 83'e yükseldi

Sürdürülen ikna çalışmaları sonucunda; 01 Ocak 2022 tarihinden itibaren teslim olan örgüt mensubu sayısı 83'e yükseldi.