PKK'dan kaçan 2 terörist daha teslim oldu

İçişleri Bakanlığı, PKK terör örgütünden kaçan 2 terör örgütü mensubunun daha bugün güvenlik güçlerine teslim olduğunu açıkladı.

İçişleri Bakanlığı koordinesinde yürütülen ikna çalışmaları sayesinde PKK terör ördütünün çözülmesi hız kazandı.

İkna çalışmaları sonucu PKK'dan kaçan 2 terörist güvenlik güçlerine teslim oldu.

Konuya ilişkin açıklama İçişleri Bakanlığı'ndan geldi.

2021'DE TESLİM OLANLARIN SAYISI 176'YA ÇIKTI

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "İçişleri Bakanlığı koordinesinde Jandarma Genel Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğünce yürütülen ikna çalışmaları neticesinde; PKK terör örgütünden kaçan 2 terör örgütü mensubu daha bugün güvenlik güçlerine teslim oldu. Teslim olan örgüt mensuplarının 2015 ve 2021 yıllarında terör örgütüne katıldıkları Irak ve Türkiye'de faaliyet yürüttükleri tespit edildi. Sürdürülen ikna çalışmaları sonucunda; 2021 yılında teslim olan örgüt mensubu sayısı 176'ya yükseldi" ifadelerine yer verildi.



