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    PKK’dan kaçan 2 terörist, teslim oldu

    İkna çalışmaları neticesinde PKK/KCK terör örgütünden kaçan 2 örgüt mensubu daha güvenlik güçlerine teslim oldu. Teröristlerin son olarak Irak’ta faaliyet gösterdikleri belirlendi.
    • İHA
    • 13.01.2021 - 10:05
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    PKK’dan kaçan 2 terörist, teslim oldu

    İçişleri Bakanlığı koordinesinde Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı tarafından yürütülen ikna çalışmaları neticesinde PKK/KCK terör örgütünden kaçan 2 örgüt mensubu daha bugün güvenlik güçlerine teslim oldu.

    2021’DE SAYI 3 OLDU

    Teslim olan örgüt mensuplarının, terör örgütüne 2010 ile 2014 yıllarında katıldıkları, son olarak Irak'ta faaliyet yürüttükleri belirlendi.

    Böylelikle 2021’de ikna yoluyla PKK/KCK terör örgütünden kaçarak teslim olanların sayısı 3’e yükselmiş oldu.

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