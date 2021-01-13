PKK’dan kaçan 2 terörist, teslim oldu

İkna çalışmaları neticesinde PKK/KCK terör örgütünden kaçan 2 örgüt mensubu daha güvenlik güçlerine teslim oldu. Teröristlerin son olarak Irak’ta faaliyet gösterdikleri belirlendi.

İçişleri Bakanlığı koordinesinde Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı tarafından yürütülen ikna çalışmaları neticesinde PKK/KCK terör örgütünden kaçan 2 örgüt mensubu daha bugün güvenlik güçlerine teslim oldu.

2021’DE SAYI 3 OLDU

Teslim olan örgüt mensuplarının, terör örgütüne 2010 ile 2014 yıllarında katıldıkları, son olarak Irak'ta faaliyet yürüttükleri belirlendi.

Böylelikle 2021’de ikna yoluyla PKK/KCK terör örgütünden kaçarak teslim olanların sayısı 3’e yükselmiş oldu.