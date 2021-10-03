Euro
10.2684
-0.38%
Dolar
8.8554
-0.37%
Altın
501.19
-0.11%
Borsa
1.401
-0.35%
Bitcoin
418.030
0.84%
EXEN Coin
19.99
-0.05%
20ºC
İstanbul
Kısmen güneşli 20 C

    PKK'dan kaçan bir örgüt mensubu teslim oldu

    İçişleri Bakanlığı, 2019'da örgüte katılan teröristle ilgili açıklama yaptı.
    • DHA
    • 03.10.2021 - 12:54
    • Güncelleme : 03.10.2021 - 13:02
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    PKK'dan kaçan bir örgüt mensubu teslim oldu

    Terör örgütü PKK'daki çözülme devam ediyor.

    Örgütten kaçanların sayısı her geçen gün artarken, İçişleri Bakanlığı'ndan açıklama yapıldı.

    BİR TERÖRİST DAHA ÖRGÜTTEN KAÇTI

    Açıklamada, "Bakanlığımız koordinesinde Jandarma ve Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışmalarda; PKK terör örgütünden kaçan 1 örgüt mensubu daha güvenlik güçlerine teslim oldu." denildi.

    2019'DA ÖRGÜTE KATILDI

    Teslim olan örgüt mensubunun 2019'da örgüte katıldığı, Suriye ve Irak’ta faaliyet yürüttüğü tespit edildi.

    TESLİM OLANLARIN SAYISI 156'YA YÜKSELDİ

    Bakanlığın açıklamasında, 2021 yılı içerisinde, sadece ikna yoluyla, ülkemize teslim olan örgüt mensubu sayısının 156'ya yükseldiği kaydedildi.

    PKK dan kaçan bir örgüt mensubu teslim oldu #1

    PKK dan kaçan bir örgüt mensubu teslim oldu #2

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir