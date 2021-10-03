PKK'dan kaçan bir örgüt mensubu teslim oldu

PKK'dan kaçan bir örgüt mensubu teslim oldu

İçişleri Bakanlığı, 2019'da örgüte katılan teröristle ilgili açıklama yaptı.

Terör örgütü PKK'daki çözülme devam ediyor.

Örgütten kaçanların sayısı her geçen gün artarken, İçişleri Bakanlığı'ndan açıklama yapıldı.

BİR TERÖRİST DAHA ÖRGÜTTEN KAÇTI

Açıklamada, "Bakanlığımız koordinesinde Jandarma ve Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışmalarda; PKK terör örgütünden kaçan 1 örgüt mensubu daha güvenlik güçlerine teslim oldu." denildi.

2019'DA ÖRGÜTE KATILDI

Teslim olan örgüt mensubunun 2019'da örgüte katıldığı, Suriye ve Irak’ta faaliyet yürüttüğü tespit edildi.

TESLİM OLANLARIN SAYISI 156'YA YÜKSELDİ

Bakanlığın açıklamasında, 2021 yılı içerisinde, sadece ikna yoluyla, ülkemize teslim olan örgüt mensubu sayısının 156'ya yükseldiği kaydedildi.