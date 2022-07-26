PKK'dan kaçan örgüt mensubu TSK'ya teslim oldu

PKK'dan kaçan örgüt mensubu TSK'ya teslim oldu

İkna çalışmaları neticesinde; PKK terör örgütünden kaçan 1 terör örgütü mensubu daha güvenlik güçlerine teslim oldu.

Türk Silahlı Kuvvetleri, hain teröristlerin ensesinde...

Farklı harekat bölgelerinde etkisiz hale getirilen terörist sayısı her geçen gün artarken, ikna çalışmaları sonucu teslim olan örgüt mensupları da fazlalaşıyor.

İçişleri Bakanlığı, ikna çalışmaları sonucu Suriye'de faaliyet yürüten bir PKK'lının daha teslim olduğunu duyurdu.

2022'de PKK'ya katılmıştı

Yapılan açıklamada, Jandarma Genel Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışmada 2022 yılında örgüte katılan teröristin teslim olmaya ikna edildiği aktarıldı.

Sene başından bu yana teslim olan terörist sayısı 62 oldu

Bir diğer yandan 1 Ocak 2022 tarihi itibarıyla teslim olan örgüt mensubu sayısı 62'ye yükseldi.