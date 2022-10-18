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    PKK'dan kaçarak teslim olan terörist sayısı 103'e yükseldi

    Hain terör örgütü PKK'dan kaçarak teslim olan teröristlere 1 yenisi daha eklendi. Böylece 1 Ocak'tan itibaren teslim olan terörist sayısı 103'e ulaştı.
    • 18.10.2022 - 19:31
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    PKK'dan kaçarak teslim olan terörist sayısı 103'e yükseldi

    Terörle mücadele kapsamında hain terör örgütü mensuplarına darbe üstüne darbe indirilmeye devam ediliyor.

    Mehmetçiklerimiz teröristlere nefes dahi aldırmazken kimi hain, teslim olma yolunu tercih ediyor.

    1 hain daha teslim oldu

    İçişleri Bakanlığı koordinesinde Jandarma Genel Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü'nce yürütülen ikna çalışmaları neticesinde; PKK terör örgütünden kaçan 1 terör örgütü mensubu daha güvenlik güçlerine teslim oldu.

    Teslim olan örgüt mensubunun 2005 yılında terör örgütüne katıldığı ve Irak'ta faaliyet yürüttüğü tespit edildi.

    Teslim olan terörist sayısı 103'e ulaştı

    Sürdürülen ikna çalışmaları sonucunda yılbaşından bu yana teslim olan örgüt mensubu sayısı 103'e yükseldi.

    PKK dan kaçarak teslim olan terörist sayısı 103 e yükseldi #1


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