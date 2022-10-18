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- PKK'dan kaçarak teslim olan terörist sayısı 103'e yükseldi
PKK'dan kaçarak teslim olan terörist sayısı 103'e yükseldi
Hain terör örgütü PKK'dan kaçarak teslim olan teröristlere 1 yenisi daha eklendi. Böylece 1 Ocak'tan itibaren teslim olan terörist sayısı 103'e ulaştı.
- 18.10.2022 - 19:31
Terörle mücadele kapsamında hain terör örgütü mensuplarına darbe üstüne darbe indirilmeye devam ediliyor.
Mehmetçiklerimiz teröristlere nefes dahi aldırmazken kimi hain, teslim olma yolunu tercih ediyor.
1 hain daha teslim oldu
İçişleri Bakanlığı koordinesinde Jandarma Genel Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü'nce yürütülen ikna çalışmaları neticesinde; PKK terör örgütünden kaçan 1 terör örgütü mensubu daha güvenlik güçlerine teslim oldu.
Teslim olan örgüt mensubunun 2005 yılında terör örgütüne katıldığı ve Irak'ta faaliyet yürüttüğü tespit edildi.
Teslim olan terörist sayısı 103'e ulaştı
Sürdürülen ikna çalışmaları sonucunda yılbaşından bu yana teslim olan örgüt mensubu sayısı 103'e yükseldi.