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PKK'dan kaçarak teslim olan terörist sayısı 103'e yükseldi

PKK'dan kaçarak teslim olan terörist sayısı 103'e yükseldi

Hain terör örgütü PKK'dan kaçarak teslim olan teröristlere 1 yenisi daha eklendi. Böylece 1 Ocak'tan itibaren teslim olan terörist sayısı 103'e ulaştı.