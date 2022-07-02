Mehmetçik'in arazide PKK terör örgütü ile yılmaz mücadelesinin yanında İçişleri Bakanlığı koordinasyonunda yürütülen ikna çalışmaları da örgüte kan kaybettiriyor.

Devletin bu çalışmalarına ek, Diyarbakır ve diğer illerde HDP binalarının önünde evlatları dağa kaçırılan ailelerin kararlı protestolarını devam ettirmeleri örgütten kaçışları hızlandırıyor.

2 aile daha evladına kavuştu

Bu kapsamda 2 aile daha, terör örgütü PKK'dan kaçarak güvenlik güçlerine teslim olan evlatlarına kavuştu.

Diyarbakır'da devam eden evlat nöbetindeki aileler arasında yer anne Sevgil, baba İhsan Akdemir ile anne Fahime Tutmuş, İçişleri Bakanlığı koordinesinde Diyarbakır, Bitlis İl Jandarma Komutanlıkları ve İstihbarat Komutanlığı ile Erzincan İl Emniyet Müdürlüğünce yürütülen ikna çalışmaları sonucunda PKK/KCK terör örgütünden kaçan çocuklarıyla buluştu.

PKK'dan kaçıp teslim olan iki kişi ailesiyle buluşturuldu VİDEO

Buluşmada duygusal anlar yaşandı

Terör örgütünden kaçtıktan sonra güvenlik güçlerine teslim olan Merve Akdemir ile Abdurrahim Tutmuş, merkez Sur ilçesindeki tarihi İçkale'de düzenlenen buluşmada ailelerine kavuşmanın sevincini yaşadı.

Anneler, yıllar sonra kavuştukları çocuklarına sarıldı, gözyaşı döktü.

"Allah devletimizi başımızdan eksik etmesin"

6 yıl sonra evlatlarına kavuşan Akdemir çifti, çok mutlu olduklarını belirterek, "Allah razı olsun. Allah devletimizi başımızdan eksik etmesin. Şükür bugünü de bize gösterdiler." dediler.

Oğluyla 7 yıl sonra kucaklaşan anne Tutmuş da Kürtçe, "Çok şükür, Allah devletimizden razı olsun." ifadesini kullandı.

İki ailenin evlatlarına kavuşmasıyla, uğruna oturma eylemi yaptıkları çocuklarını terörün pençesinden kurtaran aile sayısı 37'e yükseldi.