PKK/KCK terör örgütüyle bağlantılar: 62 kişinin ve 20 şirketin Türkiye'deki mal varlıkları donduruldu PKK/KCK terör örgütüyle bağlantıları kesinleşen 62 kişinin ve 20 şirketin, Türkiye'deki mal varlıkları donduruldu. Karar, Resmi Gazete'de yayınlandı.

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Türkiye'de yapılan operasyonlar hız kazandı...

Terör örgütlerine göz açtırmayan güvenlik güçleri, PKK/KCK ile bağlantısı olanlara bir darbe daha vurdu.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ve İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın imzasıyla Resmi Gazete'de yayınlanan karara göre; PKK/KCK terör örgütüyle bağlantıları nedeniyle 62 kişinin ve 20 kuruluşun Türkiye'deki mal varlıkları donduruldu.

Mal varlıkları dondurulan kişilerin isimleri ise bir liste halinde, kimlik numaralarına varana kadar paylaşıldı.

"Ankara Ceza Mahkemesi'ne itiraz edilebilir"

Uygulamanın 6415 sayılı "Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkında Kanun" kapsamında olduğu belirtilen kararda, "Bu Karara karşı, 6415 sayılı Kanunun 7 nci maddesinin 4 üncü fıkrası uyarınca Ceza Muhakemesi Kanunu hükümlerine göre ilgili Ankara Ceza Mahkemesi'ne itiraz edilebilir." ifadeleri yer aldı.

Kararda, "terör finansmanı" suçlamasıyla 62 kişi ile 20 vakıf ve dernek gibi tüzel kişinin mal varlığı donduruldu.

Faaliyet gösterdikleri ülke sayısı fazla

Mal varlığı dondurulan tüzel kişiler Avusturya, Belçika, Birleşik Krallık, Danimarka, Fransa, İsveç, İsviçre, Japonya, İtalya, Norveç, Irak, Suriye, Almanya ve Avustralya'da faaliyet gösteriyor.

Resmi Gazete'de yayınlanan karar şu şekilde;

Mal varlıkları dondurulan kişilerin isimleri