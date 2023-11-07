PKK/KCK'nın sözde sorumlularından Ayşe Arslan öldürüldü MİT, terör örgütü PKK/KCK'nın sözde sorumlularından "Tekoşin Cizre" kod adlı Ayşe Arslan'ı, Irak'ın kuzeyindeki Hakurk'ta nokta operasyonla etkisiz hale getirdi.

AA

Nokta atışı operasyonlarıyla hain terör örgütü PKK'nın sözde yönetici kadrolarını birer birer yok eden Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), listeye bir çizik daha attı.

Hakkında terör nitelikli aranma kaydı bulunan Tekoşin Cizre kod Ayşe Arslan, PKK/KCK terör örgütüne 2004 yılında katıldı.

Tekoşin Cizre kod Arslan, geçmiş dönemde yurt içinde, 2014 yılında ise terör örgütünün Suriye kolu olan PYD/YPG içerisinde faaliyet göstermişti.

MİT tespit etti: İmha operasyonu başladı

MİT tarafından, PKK/KCK’nın, Hakurk alanındaki örgütlenme sorumluluğunu yürüten Tekoşin Cizre kod Ayşe Arslan’ın etkisiz hale getirilmesi amacıyla çalışma başlatıldı.

MİT, saha ajanlarını görevlendirerek, Tekoşin Cizre kod Ayşe Arslan’ın Irak/Hakurk alanındaki nokta yerini tespit etti.

Toplantı için harekete geçtiği sırada etkisiz hale getirildi

MİT’in istihbarat ağı ve saha ajanlarından, Tekoşin Cizre kod Ayşe Arslan’ın, TSK birliklerine eylem amacıyla yapılacak bir planlama toplantısı için harekete geçtiği öğrenildi.

Söz konusu bilgiye istinaden terör örgütü mensubu, MİT’in nokta operasyonuyla etkisiz hale getirildi.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)