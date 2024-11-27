PKK/KCK’nın sözde sorumlularından Sadiye Muhammed Ahmed öldürüldü

AA

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), bölücü terör örgütünün sözde yönetici kadrosuna darbe indirmeye devam ediyor.

Son olarak MİT’in istihbari çalışmaları neticesinde Sadiye Muhammed Ahmed’in, PKK/KCK’nın Sincar’daki istihbarat yapılanmasından sorumlu olduğu tespit edildi.

BÖLGEDEKİ HALKI ÖRGÜTLEYİP, KANDİL'E RAPOR VERİYORDU

MİT’in hedef listesine alınan Sadiye Muhammed Ahmed’in bulunduğu noktanın belirlenmesi üzerine teröristin her hareketi anlık takip edildi.

Kendisini gizlemek amacıyla Yezidi halkın içerisinde yaşayan Hevi kod adlı Sadiye Muhammed Ahmed, bölgedeki halkı örgütleyen örgüt yapıları ile askeri yapılanmaları denetleyerek Kandil’e rapor vermek ile görevliydi.

OPERASYONUN DÜĞMESİNE BASILDI: ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Faaliyetleri MİT tarafından deşifre edilen Sadiye Muhammed Ahmed’e operasyon kararı alındı.

Operasyon için en uygun zamanda düğmeye basıldı ve Sadiye Muhammed Ahmed nokta operasyonla etkisiz hale getirildi.

HEVİ KOD ADLI SADİYE MUHAMMED AHMED KİMDİR?

Hevi kod adını kullanan Sadiye Muhammed Ahmed, PKK’ya 2001 yılında katıldı. Sadiye Muhammed Ahmed, örgüte katılmasından bu yana Suriye’de muhtelif bölgeler ile Irak’ta Kandil, Kerkük, Mahmur ve Sincar bölgelerinde faaliyet gösterdi.

Bir dönem sahte kimlik kullanarak PKK/KCK’nın Mahmur Kampı Dış İlişkiler Sorumluluğunu yürüttü.

PKK/KCK adına Mahmur ile Sincar arasındaki ilişkiyi koordine eden Hevi kod Sadiye Muhammed Ahmed, son olarak PKK/KCK’nın Sincar İstihbarat Sorumlusu olarak faaliyet yürütüyordu.