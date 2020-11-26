PKK'lı 5 terörist daha teslim oldu

PKK'lı 5 terörist daha teslim oldu

İkna çalışmaları sonucu terör örgütü PKK'dan kaçan 5 teröristin güvenlik güçlerine teslim olduğu duyuruldu.

Terör örgütü PKK'da çözülmeler sürüyor.

İçişleri Bakanlığı koordinesinde Jandarma Genel Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğünce yürütülen ikna çalışmaları sonuç veriyor.

5 TERÖRİST DAHA ÖRGÜTTEN AYRILDI

Son olarak, örgütten kaçan 5 terörist daha Türkiye'ye giriş yaparak güvenlik güçlerine teslim oldu.

İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, teslim olan teröristlerin 2011 ve 2015 yılları arasında terör örgütüne katıldıkları, Suriye ve Irak’ta faaliyet yürüttükleri belirtildi.

TESLİM OLAN TERÖRİST SAYISI 215 OLDU

Yürütülen ikna çalışmaları sonucunda; 1 Ocak’tan bugüne kadar teslim olan örgüt mensubu sayısının ise 215'e yükseldiği öğrenildi.