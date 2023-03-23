PKK'lı Duran Kalkan'dan Kılıçdaroğlu'nun adaylığına destek Kemal Kılıçdaroğlu görüşmesinden sonra aday çıkartmayacağını açıklayan HDP'ye destek veren PKK elebaşı Duran Kalkan seçim sürecinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı yıkmak için muhalefete destek vereceklerini duyurdu.

Haber Merkezi

Seçime yaklaşık 50 gün kala muhalefette saflar belli oldu.

Aday çıkartmayacağını açıklayan HDP, Millet İttifakı'nın adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekleyecek.

Geçtiğimiz hafta Kılıçdaroğlu'nun TBMM'de HDP'li eş başkanları ziyaretinden sonra alınan bu karara Kandil'den destek geldi.

PKK elebaşı Duran Kalkan, terör örgütünün yayın organlarından HDP'nin kararını değerlendirdi.

AK Parti hükümetini faşizan yönetim olarak niteleyen bebek katili terörist, muhalefete seçim sürecinde destek vereceklerini söyledi.

Mehmetçik'in PKK terör örgütüne operasyonlarının artarak sürdüğüne dikkat çeken hain terörist, Kılıçdaroğlu'nun kazanması gerektiğini dile getirdi.

"AK Parti ve MHP'ye karşı siyaseti destekleyeceğiz"

PKK elebaşı hain teröristin muhalefete destek verdiği konuşması şu şekilde:

"Türkiye bir seçim sürecine girdi deniyor. Siyasi süreç hızlandı yoğunlaştı. Muhalefet vardı, 6'lı masa. Bir iç karışıklık yaşadı. Onlara çok değinmeyelim ama birliklerini güçlendirecekler inancındayız. Daha da büyütebilirler. Önleri açıktır ben her zaman bunu söyledim.

AK Parti, MHP faşist, sömürgeci, soykırımcı diktatörlüğüne karşı sekiz yıldır en büyük mücadeleyi PKK yürüttü. Ama seçimi de bu mücadelelerden bir tanesi olarak değerlendirdik. Bu çerçevede bir yaklaşımımız var.

"AK Parti, MHP faşizmini yıkmak için mücadele edeceğiz"

Ne yapacağız bu süreçte; mücadelemizi sürdüreceğiz. AK Parti, MHP faşizmini yıkmak için mücadele edeceğiz. Böyle bir faşizmi yıkma eğilimleri, tutumları, siyasetleri destekleyeceğiz. Buna göre desteğimiz bu yönlüdür. Tabii. Güç katacak her türlü siyasi tutuma, söze, pratiğe destek vereceğiz. Örgütlenerek destek vereceğiz. Tutumumuz böyledir yani. Seçimde biz bu temeldeyiz. Bu temelde siyaset yapanlara desteğimiz vardır.

Tayyip Erdoğan ve Devlet Bahçeli yönetimi tez elden yıkılmazsa Türkiye'nin başına taş da yağabilir. Yaşamımızı doğru kuralım, kaderimizi elimize alalım, faşist sömürgeci soygunculara bırakmayalım.

"Siyasi sonuçlarının alınması için de çaba harcayacağız"

AK Parti MHP faşizmini yıkma yürüyüşünü başlatmamız lazım.

Böyle bir mücadelenin sonuçlarını işte bir seçim süreci var. Seçim vesilesiyle siyasete de dönüştürmeye çalışacağız. Siyasi sonuçlarının alınması için de çaba harcayacak yani.

"TSK'nın saldırıları artarak sürüyor"

Saldırılar sürüyor. Artarak sürüyor, yayılarak sürüyor. Yani işte durmadan hava ve kara saldırıları yapıyor faşist Türk ordusu. Şengel'e de saldırdı. Her gün Rojava’ya saldırıyor. Yani dolayısıyla AK Parti, MHP faşist yönetiminin saldırganlığı sürüyor yani."