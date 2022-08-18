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    PKK'lı İBB personeli Yunanistan'a kaçtı

    PKK'lı İBB personeli Yunanistan'a kaçtı

    CHP'li İBB tarafından işe alındığı ortaya çıkan ve İçişleri Bakanlığı'nın başlattığı soruşturmanın ardından işten atılan PKK/KCK'lı Serbun Yurtsever Yunanistan'a kaçtı.
    • Haber Merkezi
    • 18.08.2022 - 17:09
    • Güncelleme : 18.08.2022 - 17:12
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    İçişleri Bakanlığı, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne terör örgütüyle iltisaklı olduğu tespit edilen bazı personeller için soruşturma başlatmıştı.

    Bu kapsamda Serbun Yurtsever isimli şahsın terör örgütü PKK ile bağlantılı olduğu tespit edilmişti.

    İBB'den kovulan Yurtsever, Yunanistan'a kaçtı.

    Yunanistan'a kaçtı, video paylaştı

    Yurtsever, mültecilere yönelik insanlık dışı muamelesiyle tüm dünyanın tepkisini toplayan Yunanistan'dan bir video paylaştı.

    Yurtsever, paylaştığı videoda 6 kişi kaçtıklarını söyleyerek iade edilmeleri halinde Türkiye'de kurşunlanacaklarını iddia etti.

    PKK'lı İBB personeli Yunanistan'a kaçtı VİDEO

    PKK/KCK içerisinde faaliyet sürdürdü

    Öte yandan Serbun Yurtsever'in, PKK/KCK terör örgütü içerisinde faaliyetlerini sürdürdüğü, örgüt adına eylem yapma arayışında olabileceği, PKK/KCK terör örgütü kırsal yapılanmasında yer almaktayken 2014 yılında teslim olduğu ortaya çıktı.

    PKK lı İBB personeli Yunanistan a kaçtı #1

    Çok sayıda sabıkası var

    Yurtsever'in, "Trafik güvenliğini tehlikeye sokma", "silahlı terör örgütü kurma, yönetme veya üye olma", "mala zarar verme", "Genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması", "konut dokunulmazlığının ihlali" ve "kasten yaralama" suçlarından kaydı bulunuyor.

    PKK lı İBB personeli Yunanistan a kaçtı #2


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