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- PKK'lı İBB personeli Yunanistan'a kaçtı
PKK'lı İBB personeli Yunanistan'a kaçtı
- Haber Merkezi
- 18.08.2022 - 17:09
- Güncelleme : 18.08.2022 - 17:12
İçişleri Bakanlığı, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne terör örgütüyle iltisaklı olduğu tespit edilen bazı personeller için soruşturma başlatmıştı.
Bu kapsamda Serbun Yurtsever isimli şahsın terör örgütü PKK ile bağlantılı olduğu tespit edilmişti.
İBB'den kovulan Yurtsever, Yunanistan'a kaçtı.
Yunanistan'a kaçtı, video paylaştı
Yurtsever, mültecilere yönelik insanlık dışı muamelesiyle tüm dünyanın tepkisini toplayan Yunanistan'dan bir video paylaştı.
Yurtsever, paylaştığı videoda 6 kişi kaçtıklarını söyleyerek iade edilmeleri halinde Türkiye'de kurşunlanacaklarını iddia etti.
PKK'lı İBB personeli Yunanistan'a kaçtı VİDEO
PKK/KCK içerisinde faaliyet sürdürdü
Öte yandan Serbun Yurtsever'in, PKK/KCK terör örgütü içerisinde faaliyetlerini sürdürdüğü, örgüt adına eylem yapma arayışında olabileceği, PKK/KCK terör örgütü kırsal yapılanmasında yer almaktayken 2014 yılında teslim olduğu ortaya çıktı.
Çok sayıda sabıkası var
Yurtsever'in, "Trafik güvenliğini tehlikeye sokma", "silahlı terör örgütü kurma, yönetme veya üye olma", "mala zarar verme", "Genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması", "konut dokunulmazlığının ihlali" ve "kasten yaralama" suçlarından kaydı bulunuyor.