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- PKK'lı kadın terörist Şırnak'ta teslim oldu
PKK'lı kadın terörist Şırnak'ta teslim oldu
İkna yoluyla Türk askerine teslim olan terörist, Iğdır'a getirildi.
- DHA
- 06.07.2021 - 16:56
Terör örgütü PKK'da çözülmeler devam ediyor.
İçişleri Bakanlığı koordinesinde Jandarma Genel Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğünce yürütülen ikna çalışmaları sonuç veriyor.
Jandarma Genel Komutanlığı İstihbarat Başkanlığı ve Iğdır Jandarma Komutanlığınca kadın bir terörist örgütten ayrıldı.
ŞIRNAK'TA TESLİM OLDU
Suriye'de faaliyet sürdüren kadın terörist, Şırnak'ın Silopi ilçesi sınırında Türk askerine teslim oldu. Iğdır Jandarma Komutanlığı ekiplerince kente getirilen PKK'lı terörist hakkında adli işlemlere başlandı.