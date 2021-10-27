PKK'lı kadınların saçaklı kamuflajı

Türkiye'nin operasyonlarına karşı direnemeyecek noktaya gelen PKK, çözümü kamuflajda arıyor.

Mehmetçik'in kararlı adımlarıyla, yurt içinde ve yurt dışında Türkiye'nin huzurunu, güvenliğini bozacak örgütlere operasyon yapılmaya devam ediliyor.

Özellikle terör örgütü PKK'ya karşı art arda başlatılan operasyonlar örgütün dağılma sürecini başlattı.

Batı tarafından finanse edilen PKK/YPG'li teröristler de Türk askerinden saklanabilmek için yeni kamuflajlar giymeye başladı.

TÜTÜLÜ SAÇAKLI KAMUFLAJ

Son olarak PKK'nın kadın yapılandırması olan YJT'nin giydiği kamuflajlar dikkat çekti.

Tütülü, saçaklı kamuflaj giyen kadın teröristler Mehmetçik'ten ve Türk SİHA'larından bu yöntemle kurtulabileceğine inanıyor.