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    PKK'lı kadınların saçaklı kamuflajı

    Türkiye'nin operasyonlarına karşı direnemeyecek noktaya gelen PKK, çözümü kamuflajda arıyor.
    • Haber Merkezi
    • 27.10.2021 - 15:21
    • Güncelleme : 27.10.2021 - 15:35
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    PKK'lı kadınların saçaklı kamuflajı

    Mehmetçik'in kararlı adımlarıyla, yurt içinde ve yurt dışında Türkiye'nin huzurunu, güvenliğini bozacak örgütlere operasyon yapılmaya devam ediliyor.

    Özellikle terör örgütü PKK'ya karşı art arda başlatılan operasyonlar örgütün dağılma sürecini başlattı.

    Batı tarafından finanse edilen PKK/YPG'li teröristler de Türk askerinden saklanabilmek için yeni kamuflajlar giymeye başladı.

    TÜTÜLÜ SAÇAKLI KAMUFLAJ

    Son olarak PKK'nın kadın yapılandırması olan  YJT'nin giydiği kamuflajlar dikkat çekti.

    Tütülü, saçaklı kamuflaj giyen kadın teröristler  Mehmetçik'ten ve Türk SİHA'larından bu yöntemle kurtulabileceğine inanıyor.

    PKK lı kadınların saçaklı kamuflajı #1

    PKK lı kadınların saçaklı kamuflajı #2

    PKK lı kadınların saçaklı kamuflajı #3

    PKK lı kadınların saçaklı kamuflajı #4

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