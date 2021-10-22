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    PKK'lı Taybet Bilen'le beraberindeki 2 terörist öldürüldü

    MİT'in Kerkük'te düzenlediği operasyonda terör örgütü PKK'nın sözde yöneticilerinden Taybet Bilen ve beraberindeki 2 terörist etkisiz hale getirildi.
    • AA
    • 22.10.2021 - 14:12
    • Güncelleme : 22.10.2021 - 15:04
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    PKK'lı Taybet Bilen'le beraberindeki 2 terörist öldürüldü

    Güvenlik güçleri, sınır içi ve sınır ötesi operasyonlarla teröre karşı mücadelesini sürdürüyor.

    Silahlı kuvvetlerin yanında Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) de sahadaki teröristlerin yakalanması ve etkisiz hale getirilmesi için çalışmalarını sürdürüyor.

    Irak'ın Kerkük kırsalında operasyon düzenleyen MİT, PKK'nın sözde yöneticilerinden birini daha etkisiz hale getirdi.

    TAYBET BİLEN VE 2 TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ

    Terör örgütü PKK/KCK'nın sözde yöneticilerinden Taybet Bilen, beraberindeki 2 teröristle etkisiz hale getirildi.

    PKK lı Taybet Bilen le beraberindeki 2 terörist öldürüldü #1

    TERÖR ÖRGÜTÜNDEKİ KADINLARDAN SORUMLU

    Şilan Goyi kod adlı terörist Taybet Bilen, terör örgütü PKK'nın Gara bölgesindeki sözde yöneticisi olduğu aktarılırken, kadınlardan sorumlu isim olduğu da ortaya çıktı.

    PKK lı Taybet Bilen le beraberindeki 2 terörist öldürüldü #2

    PKK lı Taybet Bilen le beraberindeki 2 terörist öldürüldü #3

    PKK lı Taybet Bilen le beraberindeki 2 terörist öldürüldü #4

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