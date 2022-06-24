PKK'lı terörist Delal Azizoğlu, Irak'ta öldürüldü

Terör örgütü PKK'nın sözde üst düzey yöneticilerinden olan Delal Azizoğlu, MİT'in operasyonuyla etkisiz hale getirildi.

Milli İstihbarat Teşkikaltı'nın (MİT), terör örgütlerinin sözde üst düzey yöneticilerine yönelik operasyonları devam ediyor.

Terör örgütü PKK'nın sözde üst düzey yöneticileri, MİT tarafından sırayla etkisiz hale getiriliyor.

MİT'in teröristlere yönelik son operasyonu da Irak'ın kuzeyindeki Süleymaniye'de gerçekleşti.

Teröristin yeri belirlendi

Örgütün sözde üst düzey yöneticilerinden olan 'Raperin' kod adlı Delal Azizoğlu'nun, Süleymaniye'de olduğu belirlendi.

1992 yılında örgüte katılan terörist Azizoğlu, MİT'in başarılı operasyonuyla etkisiz hale getirildi.

Azılı terörist Delal Azizoğlu'nun örgüt geçmişi

Örgüte katılmasının ardından Diyarbakır kırsalındaki 8 yıllık saha faaliyetlerini yarıda kesen terörist Azizoğlu, 2001 yılında Avrupa yapılanmasına geçti.

2001'de Brüksel'de sözde "Kürdistan Ulusal Kongresi Genel Kurulu'nda" divan ve yürütme kurulu üyesi olarak seçildi.

Avrupa'da eylemler düzenledi

Azizoğlu, Avrupa’da gerçekleştirilen yasa dışı eylemleri ve ​2013’te KCK adına Avrupa’da gerçekleştirilen yasa dışı eylemleri organize etti.

Aynı yıl 'KCK yürütme konseyi' üyeliğine seçilen Azizoğlu, sonra 'Kongra-Gel başkanlık divanı' üyesi ve PKK’nın kadınlara yönelik oluşumu PAJK’ın yöneticisi oldu. ​

Suriye'de sözde yöneticilik yaptı

Bu tarihten itibaren, Suriye alanında yönetici konumunda görevlendirilen Azizoğlu, bu görevlerinin yanı sıra 2018 yılı itibarıyla 'KCK yüksek adalet divanı' yönetiminde yer alıyordu.