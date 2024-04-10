PKK’lı terörist Mehmet Kopal, Fransa'da yakalanarak Türkiye'ye getirildi Emniyet Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, PKK/KCK Silahlı Terör Örgütüne üye olma suçundan ulusal seviyede aranan Mehmet Kopal'ın Fransa’dan Türkiye'ye getirildiği duyuruldu.

DHA

Güvenlik güçleri, teröristlere darbe vurmaya devam ediyor.

Teröristler hem inlerinde enseleniyor hem de kıskıvrak yakalanarak Türkiye'ye getiriliyor.

Bu kapsamda da Emniyet Genel Müdürlüğü'nden bir açıklama geldi.

Ulusal seviyede aranan terörist Kopal, Türkiye'ye getirildi

Emniyet Genel Müdürlüğü'nden (EGM) yapılan açıklamada; "PKK/KCK Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma suçundan ulusal seviyede aranan Mehmet KOPAL, Emniyet Genel Müdürlüğü İnterpol-Europol Daire Başkanlığı, TEM Daire Başkanlığı ve İstihbarat Başkanlığı ile Dışişleri Bakanlığı koordinesinde yürütülen çalışmalar sonucunda sınır dışı kararı alınması sağlanarak 09.04.2024 tarihinde Fransa’dan Türkiye'ye getirilmiştir" ifadelerine yer verildi.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)