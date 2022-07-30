Petrol
104
2.13%
Euro
18.3209
0.24%
Dolar
17.9128
-0.05%
Altın
1.017
0.48%
Borsa
2592
0.00%
Bitcoin
426.651
-0.36%
BTXN Coin
10.30
-3.10%
Bitexen
22ºC
İstanbul
Çoğunlukla açık 22 C
    PKK'lı terörist Nüsret Tebiş MİT operasyonu ile öldürüldü

    PKK'lı terörist Nüsret Tebiş MİT operasyonu ile öldürüldü

    2008'de düzenlenen Güngören saldırısının faillerinden PKK'lı terörist Nüsret Tebiş, Suriye’de MİT operasyonu ile etkisiz hale getirildi.
    • Haber Merkezi
    • 30.07.2022 - 09:17
    • Güncelleme : 30.07.2022 - 09:52
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et

    Güvenlik güçleri PKK'lı teröristleri tek tek avlamaya devam ediyor.

    Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) 2008 yılında PKK tarafından düzenlenen kanlı Güngören saldırısının faillerinden terörist Nüsret Tebiş'in izini Suriye’de buldu.

    Tebiş'in Türkiye sınırına 60 kilometre uzaklıktaki Haseke şehrinde bir evde saklandığını tespit etti.

    Nokta operasyonla yok edildi

    Terörist Tebiş, düzenlenen operasyonla etkisiz hale getirildi.

    18 kez ağırlaştırılmış müebbet ve toplam 1258 yıl hapis cezası istemiyle yargılanan ve firari sanık olarak aranan Tebiş'in, örgüte 1995'te Siirt'in Baykan ilçesinden katıldığı, daha sonra Demokratik Halk Partisinin (DEHAP) İstanbul Esenyurt ve Beylikdüzü ilçe teşkilatlarında görev yaptığı, bu dönemde PKK adına faaliyet yürüttüğü, Güngören saldırısının ardından Irak'ın kuzeyine kaçtığı öğrenildi.

    PKK lı terörist Nüsret Tebiş MİT operasyonu ile öldürüldü #1

    17 kişi hayatını kaybetmişti

    Güngören'de Medrese Caddesi'nde ilk bombanın patlatılmasının ardından olay yerindekilere yardım etmek üzere kalabalık toplandığı sırada çöp kutusuna bırakılan ikinci bomba infilak ettirilmişti.

    İki bombanın 10 dakika arayla patlaması sonucu 5'i çocuk 18 kişi ölmüş, 154 kişi yaralanmıştı.

    PKK lı terörist Nüsret Tebiş MİT operasyonu ile öldürüldü #2

    2 sanık 18 yıl müebbet caza aldı

    Saldırının ardından düzenlenen operasyonla yakalanan 9 kişi hakkında İstanbul 12. Ağır Ceza Mahkemesince dava açılmış ve yargılama sonunda 2 sanığa "devletin birliğini bozmaya teşebbüs" ve "kasten adam öldürme" suçlarından 18'er kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verilmişti.

    Bir sanık beraat etmiş, 6 sanık da değişen oranlarda hapisle cezalandırılmıştı.

    PKK lı terörist Nüsret Tebiş MİT operasyonu ile öldürüldü #3

    PKK lı terörist Nüsret Tebiş MİT operasyonu ile öldürüldü #4


    İlginizi Çekebilir

    Lale Onuk cesur mavi elbisesiyle beğeni topladı! 'Bu kadının güzelliği şaka gibi'
    Medya

    Lale Onuk cesur mavi elbisesiyle beğeni topladı! 'Bu kadının güzelliği şaka gibi'

    İstanbul elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler: 29 Temmuz 2022 AYEDAŞ-BEDAŞ elektrik kesintisi sorgula
    Yaşam

    İstanbul elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler: 29 Temmuz 2022 AYEDAŞ-BEDAŞ elektrik kesintisi sorgula

    Başarılı iş adamı yeni kripto projesini anlatıyor!
    BTCrobo Cem

    Başarılı iş adamı yeni kripto projesini anlatıyor!

    Görüş Bildir