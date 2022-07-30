PKK'lı terörist Nüsret Tebiş MİT operasyonu ile öldürüldü

Güvenlik güçleri PKK'lı teröristleri tek tek avlamaya devam ediyor.

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) 2008 yılında PKK tarafından düzenlenen kanlı Güngören saldırısının faillerinden terörist Nüsret Tebiş'in izini Suriye’de buldu.

Tebiş'in Türkiye sınırına 60 kilometre uzaklıktaki Haseke şehrinde bir evde saklandığını tespit etti.

Nokta operasyonla yok edildi

Terörist Tebiş, düzenlenen operasyonla etkisiz hale getirildi.

18 kez ağırlaştırılmış müebbet ve toplam 1258 yıl hapis cezası istemiyle yargılanan ve firari sanık olarak aranan Tebiş'in, örgüte 1995'te Siirt'in Baykan ilçesinden katıldığı, daha sonra Demokratik Halk Partisinin (DEHAP) İstanbul Esenyurt ve Beylikdüzü ilçe teşkilatlarında görev yaptığı, bu dönemde PKK adına faaliyet yürüttüğü, Güngören saldırısının ardından Irak'ın kuzeyine kaçtığı öğrenildi.