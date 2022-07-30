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- PKK'lı terörist Nüsret Tebiş MİT operasyonu ile öldürüldü
PKK'lı terörist Nüsret Tebiş MİT operasyonu ile öldürüldü
- Haber Merkezi
- 30.07.2022 - 09:17
- Güncelleme : 30.07.2022 - 09:52
Güvenlik güçleri PKK'lı teröristleri tek tek avlamaya devam ediyor.
Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) 2008 yılında PKK tarafından düzenlenen kanlı Güngören saldırısının faillerinden terörist Nüsret Tebiş'in izini Suriye’de buldu.
Tebiş'in Türkiye sınırına 60 kilometre uzaklıktaki Haseke şehrinde bir evde saklandığını tespit etti.
Nokta operasyonla yok edildi
Terörist Tebiş, düzenlenen operasyonla etkisiz hale getirildi.
18 kez ağırlaştırılmış müebbet ve toplam 1258 yıl hapis cezası istemiyle yargılanan ve firari sanık olarak aranan Tebiş'in, örgüte 1995'te Siirt'in Baykan ilçesinden katıldığı, daha sonra Demokratik Halk Partisinin (DEHAP) İstanbul Esenyurt ve Beylikdüzü ilçe teşkilatlarında görev yaptığı, bu dönemde PKK adına faaliyet yürüttüğü, Güngören saldırısının ardından Irak'ın kuzeyine kaçtığı öğrenildi.
17 kişi hayatını kaybetmişti
Güngören'de Medrese Caddesi'nde ilk bombanın patlatılmasının ardından olay yerindekilere yardım etmek üzere kalabalık toplandığı sırada çöp kutusuna bırakılan ikinci bomba infilak ettirilmişti.
İki bombanın 10 dakika arayla patlaması sonucu 5'i çocuk 18 kişi ölmüş, 154 kişi yaralanmıştı.
2 sanık 18 yıl müebbet caza aldı
Saldırının ardından düzenlenen operasyonla yakalanan 9 kişi hakkında İstanbul 12. Ağır Ceza Mahkemesince dava açılmış ve yargılama sonunda 2 sanığa "devletin birliğini bozmaya teşebbüs" ve "kasten adam öldürme" suçlarından 18'er kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verilmişti.
Bir sanık beraat etmiş, 6 sanık da değişen oranlarda hapisle cezalandırılmıştı.