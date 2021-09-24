PKK'lı terörist, orman yangını çıkarma talimatı aldığını itiraf etti

Adana’da terör örgütü YPG/PKK adına faaliyet gösterdiği iddiasıyla tutuklanan Suriyeli M.Ş.S.’nin ifadeleri ortaya çıktı.

Adana'da, terör örgütü YPG/PKK'ya yönelik soruşturma kapsamında tutuklanan şüpheli hakkında 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle iddianame hazırlandı.

Terör örgütü YPG/PKK adına faaliyet gösterdiği iddiasıyla tutuklanan Suriyeli M.Ş.S. hakkında, Adana Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma tamamlandı.

HAKKINDA İDDİANAME HAZIRLANDI

Sanık hakkında "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan hazırlanan iddianame, Adana 11. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

İddianamede, M.Ş.S.’nin terör örgütü mensuplarıyla irtibat ve iltisaklı olduğu ve örgütsel toplantılara katıldığı belirtildi.

SALDIRI İÇİN GELENLERLE İRTİBATTA OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI

Şüphelinin, terör örgütü DEAŞ ve FETÖ ile ilişkili 2 kişiyle de irtibatta olduğu anlatıldı.

YPG/PKK'nın, Türkiye içinde eylem, saldırı, sabotaj yapılması amacıyla kaçak veya mülteci olarak gelen kişilerle irtibat kurduğu belirtildi.

"ÖNÜNE NE GELİYORSA YAK"

Suriye’de yaşayan eşinin akrabası olan YPG/PKK üyesi Ezuz Halil El Turgi’nin, kendisine 'Bol paralı bir iş var yapar mısın?' diye teklifte bulunduğunu anlatan şüpheli, “Ne yapacağımı sorduğumda, 'YPG adına çalışıyorum, bizde para çok, Adana'da orman yak, araç yak, tır yak, tarla yak, önüne ne geliyorsa yak, yaktığın ateşin büyüklüğü kazanacağın paranın büyüklüğünü belirleyecek’ dedi." ifadelerini kullandı.

"KORKMA SENİ YAKALAYAMAZLAR"

Terörist Ezuz Halil El Turgi'nin eylem sırasında kanıt da istediğini vurgulayan M.S.Ş., ifadesine “Bana ‘Yakacağın ormanın, aracın yanına gittiğinde eline bir kağıt al, kağıt üzerine tarih, saat ve yeri yaz. Benzin dökerek yangın çıkar, videolu bir şekilde kamera kaydı yap, bu kaydı bana at, yapmış olduğun eyleme göre sana bin veya 2 bin dolar havale yaparım. Hiç kimseden korkma seni yakalayamazlar, bir şey yapamazlar, söylediklerimi yapmazsan beni aldattığını düşünürüm.' dedi.” diye devam etti.

Tutuklu M.Ş.S.’nin, 'silahlı terör örgütüne üye olma' suçundan 7 yıl 6 aydan 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanacağı öğrenildi.





