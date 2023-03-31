PKK'lı terörist Sabri Ok'tan Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığına destek 14 Mayıs seçimlerine ilişkin peş peşe açıklamalarda bulunan PKK'nın elebaşlarından Sabri Ok da Kılıçdaroğlu üzerinden seçim mesajları vererek, uluslararası birçok devletin kendilerini desteklediklerini itiraf etti.

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Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimleri için siyasi partilerin çalışmaları devam ediyor..

An itibarıyla 14 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçimlerine 44 gün kaldı.

Recep Tayyip Erdoğan, Kemal Kılıçdaroğlu, Muharrem İnce ve Sinan Oğan’ın yarışacağı seçimlerde ittifaktaki saflar netleşti.

Bu süreçte terör örgütü PKK'nın siyasi uzantısı olarak bilinen HDP de, seçimlerde aday çıkarmayarak 6'lı masanın adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekleme kararı aldı.

HDP'nin bu kararı sonrası ise Kandil'den CHP Lideri'ne peş peşe destek mesajları geldi.

PKK'dan yeni destek açıklaması

Eli kanlı terör örgütü yayınladıkları mesajlarda Kılıçdaroğlu'na oy isterken, kendilerine birçok devletten selam geldiğini de itiraf etti.

Terör örgütünün kanalında Kılıçdaroğlu'nun adaylığına ilişkin açıklama yapan PKK elebaşlarından Sabri Ok, Millet İttifakı'nı desteklediklerini söyledi.

"Uluslararası güçler bize haber gönderdiler, selam gönderdiler"

Uluslararası çevrelerin kendilerini desteklediklerini itiraf eden Ok, şu ifadeleri kullandı:

Şunu söylemeliyim, şüphesiz birçok kişi, birçok devlet, uluslararası güçler, bazen doğrudan ve açık bir şekilde, bazen farklı şekillerde yönetimimize haber gönderdiler, selamlar gönderdiler

PKK elebaşı Ok, küresel güçlerin kendilerini desteklediklerini bu sözlerle itiraf etmiş oldu.