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    PKK'lı terörist, sahte kimlik ile İstanbul Havalimanı'nda yakalandı

    Kendal Numan Amed kod adlı PKK’lı terörist Serhat Özel, İstanbul Havalimanı’nda sahte kimlik ile Kazakistan’a gitmeye çalışırken yakalandı.
    • 18.10.2022 - 11:33
    • Güncelleme : 18.10.2022 - 12:14
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    PKK'lı terörist, sahte kimlik ile İstanbul Havalimanı'nda yakalandı

    İstanbul’da, PKK/KCK terör örgütüne mensup olanların deşifre edilmesine yönelik çalışmalar aralıksız devam ediyor…

    İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, ortak yürüttükleri çalışmalar kapsamında, 'Kendal Numan Amed' kod adlı Serhat Özel'in İran Tahran Havaalanı'nda İstanbul Havalimanı'na geleceğini tespit etti.

    Ekipler, şüpheli hakkında inceleme başlattı.

    Selahattin Demirtaş’ın ağabeyinden eğitim aldı

    DHA’nın haberine göre; Serhat Özel'in 2015 yılında Almanya'dan örgütün kırsal alanına katıldığı, HDP'nin tutuklu eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın ağabeyi olan ve örgütün sözde eğitim komitesi üyesi Nurettin Demirtaş'tan eğitim aldığı belirlendi.

    PKK lı terörist, sahte kimlik ile İstanbul Havalimanı nda yakalandı #1

    Terörist Duran Kalkan tarafından PYD/YPG içinde görevlendirildi

    Örgütün sözde 'KCK-Maliye' birimine bağlı Doğu Gümrükler Cephesinde Irak-İran sınırında Pencevin bölgesinde sözde TİM komutanlığı yapan terörist Serhat Özel'in, ayrıca sözde yürütme konseyi üyesi Duran Kalkan tarafından özel olarak terör örgütünün Suriye kolu PYD/YPG içerisinde görevlendirildiği ortaya çıktı.

    PKK'lı terörist, sahte kimlik ile İstanbul Havalimanı'nda yakalandı VİDEO

    Örgütün ‘cephane’ biriminde görev yaptı

    Suriye'ye bazı ülkeler tarafından kamyonlarla gönderildiği değerlendirilen havan, obüs, roket, ağır makineli silahlar, el bombaları, patlayıcı A4, C4, fünye gibi malzemelerin bulunduğu sözde 'cephane' biriminde faaliyet yürüten şüpheliyi takibe alan ekipler, Serhat Özel'in sahte kimlik ve pasaportla Kazakistan'a, oradan tekrar İran'a girişi yaptığını tespit etti.

    İran Tahran Havalimanı'ndan İstanbul Havalimanı'na gelen zanlı, polis ekiplerinin düzenlediği operasyonda gözaltına alındı.

    Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

    PKK lı terörist, sahte kimlik ile İstanbul Havalimanı nda yakalandı #2

    PKK lı terörist, sahte kimlik ile İstanbul Havalimanı nda yakalandı #3

    PKK lı terörist, sahte kimlik ile İstanbul Havalimanı nda yakalandı #4

    PKK lı terörist, sahte kimlik ile İstanbul Havalimanı nda yakalandı #5

    PKK lı terörist, sahte kimlik ile İstanbul Havalimanı nda yakalandı #6


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