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    PKK'lı teröristler, Hatay'a paramotorlarla sızdı

    PKK'lı teröristler, Hatay'a paramotorlarla sızdı

    Hatay'ın İskenderun ilçesinde etkisiz hale getirilen 2 teröristin, Amanoslar'a paramotorlarla inen 4 kişilik grupta yer aldığı, söz konusu tüm teröristlerin etkisiz hale getirildiği açıklandı.
    • Haber Merkezi
    • 27.10.2020 - 00:05
    • Güncelleme : 27.10.2020 - 00:39
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    Hatay'ın İskenderun ilçeseinde meydana gelen patlamanın ardından, eylem hazırlığındaki teröristlerden birinin, kaçarken kendiniği infilak ettirdiği ortaya çıktı.

    MENBİÇ'TEN AMANOSLAR'A PARAMOTORLARLA GELDİLER

    Hatay Valisi Rahmi Doğan'ın yaptığı açıklamaya göre; 4 kişilik PKK'lı grup paramotorlarla Münbiç'ten Amanoslar'a 2 kişilik gruplar halinde geldi. Teröristlerden biri 19 Ekim'de öldürülürken, diğeri de sağ yakalandı.

    PKK lı teröristler, Hatay a paramotorlarla sızdı #1

    DİĞER GRUP, KAÇARKEN KAZA YAPTI

    Bugün yaşanan olayda diğer 2 terörisin gasbettikleri araç, kovalamacada kaza yapınca yaya olarak kaçmaya çalıştıkları öğrenildi.

    PKK lı teröristler, Hatay a paramotorlarla sızdı #2

    BİRİ KENDİNİ PATLATTI

    Kaçan teröristlerden birinin, kurtulamayacağını anlayınca kendini patlattığı belirtildi.

    PKK lı teröristler, Hatay a paramotorlarla sızdı #3

    HEPSİ ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

    İkinci terörist yine güvenlik birimlerinin takibi sonucunda etkisiz hale getirildi.

    PKK lı teröristler, Hatay a paramotorlarla sızdı #4

    BAKAN SOYLU, GÜVENLİK GÜÇLERİNİ KUTLADI

    İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Hatay'ın İskenderun ilçesindeki terör eylemiyle ilgili, PKK'lı oldukları öğrenilen iki teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

    "İKİSİ DE ELDE"

    Soylu, Twitter'daki paylaşımında alkışlama işareti ve Türk Bayrağı ile birlikte, "Aferin kahramanlarımıza. İkisi de elde. Hikayesini anlatacağız" mesajını paylaşırken, paylaşımında İskenderun'u da etiketledi.

    PKK lı teröristler, Hatay a paramotorlarla sızdı #5

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