PKK'lı teröristler, Hatay'a paramotorlarla sızdı

Hatay'ın İskenderun ilçesinde etkisiz hale getirilen 2 teröristin, Amanoslar'a paramotorlarla inen 4 kişilik grupta yer aldığı, söz konusu tüm teröristlerin etkisiz hale getirildiği açıklandı.

Hatay'ın İskenderun ilçeseinde meydana gelen patlamanın ardından, eylem hazırlığındaki teröristlerden birinin, kaçarken kendiniği infilak ettirdiği ortaya çıktı.

MENBİÇ'TEN AMANOSLAR'A PARAMOTORLARLA GELDİLER

Hatay Valisi Rahmi Doğan'ın yaptığı açıklamaya göre; 4 kişilik PKK'lı grup paramotorlarla Münbiç'ten Amanoslar'a 2 kişilik gruplar halinde geldi. Teröristlerden biri 19 Ekim'de öldürülürken, diğeri de sağ yakalandı.

DİĞER GRUP, KAÇARKEN KAZA YAPTI

Bugün yaşanan olayda diğer 2 terörisin gasbettikleri araç, kovalamacada kaza yapınca yaya olarak kaçmaya çalıştıkları öğrenildi.

BİRİ KENDİNİ PATLATTI

Kaçan teröristlerden birinin, kurtulamayacağını anlayınca kendini patlattığı belirtildi.

HEPSİ ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

İkinci terörist yine güvenlik birimlerinin takibi sonucunda etkisiz hale getirildi.

BAKAN SOYLU, GÜVENLİK GÜÇLERİNİ KUTLADI

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Hatay'ın İskenderun ilçesindeki terör eylemiyle ilgili, PKK'lı oldukları öğrenilen iki teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

"İKİSİ DE ELDE"

Soylu, Twitter'daki paylaşımında alkışlama işareti ve Türk Bayrağı ile birlikte, "Aferin kahramanlarımıza. İkisi de elde. Hikayesini anlatacağız" mesajını paylaşırken, paylaşımında İskenderun'u da etiketledi.