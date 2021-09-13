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    PKK'lı teröristlere yeni kamuflaj gönderildi

    PKK'lı teröristlere yeni kamuflaj gönderildi

    Amerika ve Avrupa tarafından finanse edilen PKK/YPG'li teröristler, Türk askerinden saklanabilmek için yeni kamuflajlar giymeye başladı.
    • Haber Merkezi
    • 13.09.2021 - 13:29
    • Güncelleme : 13.09.2021 - 13:35
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    Türk Silahlı Kuvvetleri, terör örgütü PKK'ya karşı başlattığı taarruz döneminde örgütün adeta belini kırdı.

    Yurt içinde PKK'lı teröristlerin inlerinin tek tek imha edilmesinin ardından terör örgütünde ayrışmalar başladı.

    BÖYLE SAKLANABİLECEKLERİNİ SANIYORLAR

    Birçok terörist PKK'dan kaçıp teslim olmaya başlarken örgütün Suriye'deki uzantısı YPG, Amerika ve Avrupa'dan aldığı paralarla teröristlere yeni kamuflajlar giydirmeye başladı.

    Türk komandoları, İHA, SİHA ve TİHA'lardan saklanabilmek için denemedikleri yol kalmayan teröristlerin, bu çabasının da boşa çıkacağı açık.

    PKK lı teröristlere yeni kamuflaj gönderildi #1

    PKK lı teröristlere yeni kamuflaj gönderildi #2

    Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyine yönelik düzenlediği operasyonlar öncesinde de bu tarz fotoğraflar, PKK medyası üzerinden servis ediliyordu.

    Ancak Mehmetçik'in bölgeye girmesiyle birlikte PKK/YPG'li teröristler, kazdıkları hendeklerde tek tek etkisiz hale getirildi.

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