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PKK'lı teröristlere yeni kamuflaj gönderildi

PKK'lı teröristlere yeni kamuflaj gönderildi

Amerika ve Avrupa tarafından finanse edilen PKK/YPG'li teröristler, Türk askerinden saklanabilmek için yeni kamuflajlar giymeye başladı.